Bursa Büyükşehir'den Yenişehir çevre yoluna düzenleme

Bursa'da 2018'i ‘yol yılı' ilan eden ve bu kapsamda kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de ulaşım yatırımlarına hız veren Büyükşehir Belediyesi, emeklerinin meyvesini toplamaya başladı. Bu çalışmalar kapsamında özellikle sanayi bölgesine gelen ağır tonajlı araçların ilçe merkezine girmeden deplasesi için hayati önem taşıyan 5,3 kilometrelik Yenişehir Çevre Yolu tamamlandı. Çevre yolunda trafiğin tıkanmasına yol açan Şişe Cam Fabrikası önündeki Kocasu deresi üzerine de çift yönlü bir köprü kazandırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl ile birlikte çalışmaların büyük ölçüde tamamlanmasıyla ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlandığı Yenişehir çevre yolunda incelemelerde bulundu.

Adeta Bypass yapıldı

Yenişehir'in en ücra kırsal mahallesine yapılacak çalışmaları bile gerek ilçe belediye başkanı gerekse parti ilçe başkanı ile istişare ettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Yenişehir için hayati önem taşıyan bir sorunu daha çözüme kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çevre yollarının her ilçe, her yaşayan şehir için önemli bir konu olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle sanayi bölgelerinden çıkan ağır tonajlı araçların, yine şehirdeki traktörden, kamyona kadar tüm araçların şehre girmeden deplasesi için çevre yollarının önemli bir fonksiyonu var. Yol medeniyettir. Yenişehir çevre yolu da 5 bin 300 metre uzunluğa sahip. Ağır tonajlı araçların ve fabrikaların yoğun olarak kullandığı bir yol. Şişe Cam'dan başlayarak Bursa Caddesi'ne kadar yapılan yolun maliyeti yaklaşık 3,5 milyon TL. Bu yolun tıkanmasına sebep olan Kocasu köprüsü ve bağlantı yollarının yapımına Mart ayında başlanmıştı. Kalp hastalarında damar tıkanınca nasıl stent takılıyor, bypass yapılıyorsa biz de Yenişehir çevre yoluna bypass işlemi gerçekleştirmiş olduk. Köprünün toplam maliyeti de 1 milyon 534 bin TL. Şu anda Çayırlı Mahallesi bağlantı yolunda çalıma devam ediyor. Yenişehir'de ciddi çalışmalar yaptık. Bugüne kadar 22 kilometre sıcak asfalt ve 14,5 kilometre sathi kaplamayı bitirdik. Yarım kalan altyapı işlerinin hemen hemen tamamına yakınını sonuçlandırmış olduk” diye konuştu.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik de Yenişehir'de sanayici ve çiftçinin olmazsa olmazı olan çevre yolu ve köprünün tamamlanması nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.