Bursa Büyükşehir’in kızları, Süper Lig yolunda

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şahin Başol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın başından itibaren üstünlük sağlayan Büyükşehir Belediyespor, ilk çeyreği 40-13, ikinci çeyreği de 65-25 ile geçerek, soyunma odasına 40 sayı farkla girdi. Maçın ikinci yarısında rakibine öne geçme şansı tanımayan yeşil-beyazlılar, üçüncü periyodu 88-33 aldı ve maçı 118-56 önde tamamladı.

Ligi ikinci sırada bitirerek sezon başında hedefledikleri Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde play-off etabına yükselmeyi başaran Büyükşehir Belediyespor, buradaki ilk maçında kendi evinde 9 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi ile karşılaşacak. İki galibiyet alan takımın bir üst tura çıkacağı etabın ikinci maçı, 12 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’da İzmir’de oynanacak. Her iki takımın birer galibiyet alması halinde, üçüncü maç 15 Mayıs Salı günü saat 18.00’da Bursa’da oynanacak.