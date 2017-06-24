Bursa çarşı esnafı iftarda buluştu

Bursa’nın tarihi çarşı esnafı 300 kişiye iftar verdi. Fevziçakmak Caddesi üzerinde masaları kuran 16 esnaf çarşıya alışverişe çıkan vatandaşlara ve çarşı esnafına iftar verdi. Çarşıya bayram alışverişine gelen ve biranda kendini esnafın iftar sofrasında bulan vatandaşlar iftar yemeğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İftar organizasyonunu yapan çarşı esnaflarından Enver Koç, "Çarşı esnafları olarak iftara verdik. İftar yemeğinde iş adamı, esnaf, çarşıya alışverişe gelen vatandaşlar ve garibanlarla bir sofrada buluştuk. Çarşıya alışverişe gelip bizim iftar soframıza misafir olan vatandaşlar çok memnun kaldılar" dedi.