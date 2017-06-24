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24 Haziran 2017 12:52

Bursa çarşı esnafı iftarda buluştu

Bursalı atlet ve çarşı esnafının organize ettiği iftar yemeğinde çarşı esnafı ve vatandaşlar bir araya geldi.

Bursa çarşı esnafı iftarda buluştu

24 Haziran 2017 12:52


Bursa’nın tarihi çarşı esnafı 300 kişiye iftar verdi. Fevziçakmak Caddesi üzerinde masaları kuran 16 esnaf çarşıya alışverişe çıkan vatandaşlara ve çarşı esnafına iftar verdi. Çarşıya bayram alışverişine gelen ve biranda kendini esnafın iftar sofrasında bulan vatandaşlar iftar yemeğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İftar organizasyonunu yapan çarşı esnaflarından Enver Koç, "Çarşı esnafları olarak iftara verdik. İftar yemeğinde iş adamı, esnaf, çarşıya alışverişe gelen vatandaşlar ve garibanlarla bir sofrada buluştuk. Çarşıya alışverişe gelip bizim iftar soframıza misafir olan vatandaşlar çok memnun kaldılar" dedi.




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