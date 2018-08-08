Bursa çevrede Türkiye’ye örnek

Bursa’nın tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanabilir hale gelmesi için alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre ve sağlıklı gelecek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bursa şehir geneli için planlanan ve atık suların deniz, göl ya da dere alanlarına bırakılmasını devre dışı bırakan sistem, atıksu arıtma tesisleriyle kurulmuş oldu. 6 tesisten 4’ü daha önce faaliyete alınırken, 2’sinin ise eylül ayı içerisinde hizmete gireceği açıklandı.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Bursa’yı her alanda örnek alınan kent konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çevre yatırımlarıyla şehri daha sağlıklı yarınlara taşıdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin BUSKİ kanalıyla gerçekleştirdiği atıksu arıtma tesisi yatırımlarının bu konuda atılan dev adımlardan biri olduğunu kaydeden Aktaş, “Bursa’yı yaşanılmasından mutluluk duyulan, sağlıklı geleceğe taşıyoruz. Gemlik Körfezi ile Nilüfer Çayı’na hayat verecek 6 arıtma tesisinden Küçükkumla, Akçalar, Mudanya ve Kurşunlu’yu yakın geçmişte hizmete aldık. Gemlik ve Nilüfer atıksu arıtma tesislerini ise ağustos ayı içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırımla Bursa’ya kazandırdığımız tesisler, çevreye katacakları değer ve yatırım büyüklükleriyle Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek görünüme sahip bulunuyor” dedi.

Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan, ultraviyole dezenfeksiyon sistemine sahip tesislerin ‘teknolojinin ulaşmış olduğu en son gelişmeler bağlamında’ inşa edildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, söz konusu arıtma tesisleri aracılığıyla Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı’ndaki biyolojik hayatın devamlılığında önemli bir görevin de yerine getirilmiş olacağını sözlerine ekledi.