Bursa Çimento çalışanlarından iş güvenliği klibi

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası için hazırlanan filmde Bursa Çimento çalışanları rol alırken, şarkı sözleri ve seslendirme yine çalışanlar tarafından yapıldı. Temel iş güvenliği prensiplerinin rap formatındaki şarkı ile anlatıldığı video klip eğlenceli ve uyarıcı mesajlar taşıyor. Klibin ilk gösterimi bütün çalışanların iştirakiyle fabrikada yapıldı. Klipte de rol alan Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli, iş güvenliğinin önemine dikkat çekerek, “Memnuniyetle görüyorum ki bütün arkadaşlarımız iş güvenliğini içselleştirmişler. Bu filmin güzelliği sözlerin, seslendirmenin ve canlandırmanın bizzat kendimiz tarafından yapılması. Hepinize teşekkür ediyor, kazasız günler diliyorum” dedi.