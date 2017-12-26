Bursa Çimento Fabrikası’na şok karar

İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Çevreciler, Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası’nın kapasite artışı ve atık ısıdan enerji üretimiyle alakalı basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, "Bursa Çimento Fabrikası kapasite artış ve atık ısıdan enerji üretim tesisine karşı açtığımız dava bilirkişi raporunu tamamladı. Bursa 2.İdare Mahkemesi heyeti, Bursa’da ve Kestel’de yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar vererek, projenin yürütmesini durdurdu" dedi.

Bilirkişi raporuyla alakalı bilgi veren Uluşahin, "Bilirkişi raporunda, sera gazı emisyonları açısından planlanan tesisin çevreye zararlı olacağını açıkça ortaya koymuştur. ÇED raporunda NO2, PM10 ve çökecek toz miktarı açısından çalışma yapılmış görünse dahi, halk sağlığını tehdit eden diğer gazlar ile akciğerlerden geçecek kana karıştığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Kanserojen etkisi de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. PM 2,5 açısından çalışma yapılmamış olduğu belirtilmiştir. Açığa çıkacak toz ile birlikte salınacak olan PM 2,5 ve diğer gazlar insan sağlığını tehdit edecektir. Sevkiyat sırasında bölgede ciddi trafik yükü getireceği raporda belirtilmiştir. Ama bu durum ÇED raporunda değerlendirilmemiş. Yasal sınır olan 3 kilometrelik bölümde zeytin ağaçları vardı. Zeytinliklerin bilirkişi raporunda etkileneceği açıkça belirtilmiştir. Bu gerekçelerle Bursa 2. İdare Mahkemesi yapılmak istenen projenin yürütmesini durdurulmasına karar verdi. Bizler de Bursa Çimento Fabrikası’nın projeden vazgeçmeleri için uyarıyoruz. Tesisin yapılmaması kesinleşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.