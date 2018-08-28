Bursa Çimento’da geleneksel aile şenliği coşkusu

Bursa Çimento Fabrikası çalışanları ve aileleri her yıl olduğu gibi bu yıl da aile şenliğinde biraraya gelerek keyifli bir gün geçirdiler. Derekızık Köyü üstünde bulunan Yeşil Vadi Piknik Alanı’ndaki şenliğe yaklaşık 2 bin beşyüz kişi katıldı. Kahvaltı ile başlayıp öğle yemeği, ikramlar, çocuk ve yetişkin oyunlarıyla devam eden şenlikte hediye çekilişleri de yapıldı.

Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli pikniğe katılan herkese teşekkür ederek “Şenliğimizin her yıl bir öncekinden daha kalabalık, daha coşkulu geçmesi bizi çok sevindiriyor. Yaz sezonunun tam ortasında bütün çalışma arkadaşlarımız ve ailelerimizle beraber güzel bir günü paylaşmaktan mutluyuz” dedi.