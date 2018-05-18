Bursa Çimento’dan çalışanlarına iftar

Bursa Çimento’nun Kestel’deki fabrika bahçesinde gerçekleşen iftar yemeğine Bursa Valisi İzzettin Küçük’ün yanı sıra Bursa Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtcıbaşı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri İsmail Tarman, Celal Gökçen, Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan Ünür, Bülent Sarper, Nalan Tüzel, Mustafa Tarman ve Genel Müdür Osman Nemli ile yaklaşık 800 çalışan katıldı.

Bursa Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bursa Valisi İzzettin Küçük, iftar öncesi çalışanlarla sohbet etti. Bursa Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtcıbaşı, “Bağlı şirketlerimiz, yönetim kurulumuz ve çalışanlarımızla her ramazan, bereket sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Bizi bu sofrada yalnız bırakmayan Valimiz İzzettin Küçük’e teşekkür ediyoruz” dedi.