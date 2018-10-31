Bursa Çimento'dan çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Bursa Çimento, yeni teknolojileri eğitim kapsamına dahil ederek çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İş güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirten Bursa Çimento Fabrikası Genel Müdürü Osman Nemli, “Arkadaşlarımız sanal gerçeklik gözlükleri ile tehlikeli durum ve davranışların azaltılması, kaynak çalışmalarında iş güvenliği, doğru kişisel koruyucu donanım kullanımı konularında farklı tecrübeler yaşadı. İnovatif eğitimlerimiz devam edecek” dedi.