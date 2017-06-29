Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 11:00

Bursa denizleri kirlilikten arınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin derelerin temiz akması ve sahillerin kirlilikten arınması için hayata geçirdiği altyapı yatırımları meyvelerini vermeye başladı.

Bursa denizleri kirlilikten arınıyor

29 Haziran 2017 11:00

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sahil bölgesinde yapılan ilave 4 arıtma tesisi ile Badırga ve Akçalar’da yapılan 2 arıtma tesisinin tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl denizlerin pırıl pırıl hale geleceğini söyledi.


Bursa’nın turizmden hak ettiği payı olması için 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımları, deniz suyunu kirlilikten arındırmaya başladı. Gemlik Körfezi başta olmak üzere Mudanya ve Karacabey sahillerini de kirlilikten arındıracak arıtma tesisleri inşaatları devam ederken, kolektör imalatları ile de evsel atıkların denize doğrudan deşarjının önüne geçildi. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde rahatlıkla denize girilebilirken, tüm arıtma tesislerinin tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl Bursa sahilleri temizlik açısından Akdeniz sahillerini aratmayacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Büyükşehir ve BUSKİ olarak derelerimiz temiz akması ve temiz bir şekilde denizle buluşması sağlamak için yatırımlar yapıyoruz. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde 4 arıtma tesisi inşa ediliyor. Diğer taraftan kolektörlerle birlikte konutların atıklarının denize direkt deşarj edilmesi engelleniyor. Böylelikle sahillerimiz temizlenmeye başladı. Gemlik, Mudanya ve Karacabey’de rahatlıkla denize girilebiliyor. Sahildeki 4 ilave arıtma tesisinin yanında Badırga ve Akçalar’daki 2 arıtma tesisimiz de derelerin temizliği için çalışacak. Denizlerimiz önümüzdeki yazlarda pırıl pırıl olacak. Gerçek anlamda sahil şehri olma yolunda önemli mesafe kat etmiş olacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!