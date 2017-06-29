Bursa denizleri kirlilikten arınıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sahil bölgesinde yapılan ilave 4 arıtma tesisi ile Badırga ve Akçalar’da yapılan 2 arıtma tesisinin tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl denizlerin pırıl pırıl hale geleceğini söyledi.

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı olması için 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımları, deniz suyunu kirlilikten arındırmaya başladı. Gemlik Körfezi başta olmak üzere Mudanya ve Karacabey sahillerini de kirlilikten arındıracak arıtma tesisleri inşaatları devam ederken, kolektör imalatları ile de evsel atıkların denize doğrudan deşarjının önüne geçildi. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde rahatlıkla denize girilebilirken, tüm arıtma tesislerinin tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl Bursa sahilleri temizlik açısından Akdeniz sahillerini aratmayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Büyükşehir ve BUSKİ olarak derelerimiz temiz akması ve temiz bir şekilde denizle buluşması sağlamak için yatırımlar yapıyoruz. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde 4 arıtma tesisi inşa ediliyor. Diğer taraftan kolektörlerle birlikte konutların atıklarının denize direkt deşarj edilmesi engelleniyor. Böylelikle sahillerimiz temizlenmeye başladı. Gemlik, Mudanya ve Karacabey’de rahatlıkla denize girilebiliyor. Sahildeki 4 ilave arıtma tesisinin yanında Badırga ve Akçalar’daki 2 arıtma tesisimiz de derelerin temizliği için çalışacak. Denizlerimiz önümüzdeki yazlarda pırıl pırıl olacak. Gerçek anlamda sahil şehri olma yolunda önemli mesafe kat etmiş olacağız” dedi.