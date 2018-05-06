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06 Mayıs 2018 15:30

‘Bursa dünyaya ilahiyatçı yetiştiriyor’ programında yabancı öğrencilerden gösteri

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gören 70 ülkeden yaklaşık 900 öğrencinin katılımıyla ‘Bursa dünyaya ilahiyatçı yetiştiriyor’ programı düzenlendi.

‘Bursa dünyaya ilahiyatçı yetiştiriyor’ programında yabancı öğrencilerden gösteri

06 Mayıs 2018 15:30


Merinos AKKM’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen gecede öğrenciler çeşitli skeç, şiir dinletisi ve sahne performansları sundu. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci ve konuklar katıldı. Yoğun katılımın olduğu gecede konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, “Fakültemiz dünyanın dört bir tarafından ilgi görüyor. Biz 33 yıldır yabancı ülkelerden gelen öğrencilere de eğitim sunuyoruz. 1985 yılında sadece bir öğrenci ile çıktığımız bu yolda her geçen gün daha çok çalışarak, özveri ile öğrencilerimizin sayısını ve bilgi birikimini arttıracağız” ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Çok kıymetli İlahiyat Fakültesi mezunu büyüklerimiz var. Ümit ediyorum ki burada eğitim gören öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde İslam dininin birleştirici, barış ve kardeşlik dini olduğunu en güzel temsil eden bireyler olacaklardır. Aldıkları eğitim karşılığında kendi coğrafyalarında bıkmadan, yorulmadan ilim ve irfan dağıtacaklardır” şeklinde konuştu.




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