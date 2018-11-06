Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde şüpheli çanta paniği

Bomba imha ekipleri çantayı fünyeyle patlatırken, trafik ve tren seferleri durduruldu.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki otobüs durağında öğle saatlerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlarca fark edilen otobüs durağındaki sahipsiz çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevre güvenlik çemberi altına alındı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye yerleştirdikten sonra patlattı. Bu sırada sefer yapan tramvay ve trafik durdurularak güvenlik tedbiri alındı.

Uzaktan fünye ile patlatılan çantadan şantiye bareti ve şahsî eşyalar çıktı. Vatandaşlar şüpheli çantanın boş çıktığını görünce derin bir nefes aldı. Polis otobüs durağında unutulan çantanın sahibine ulaşarak içerisindekileri teslim etti.