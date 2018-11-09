Bursa Emniyeti engelli çocuklarla renkli etkinlikte buluştu

Bursa'da engelli çocuklarla bir araya gelen polis ekipleri, onlara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yakından ilgi gösterdiği engelli çocuklar için düzenlenen etkinlikte yüzlerce çocuk bir araya geldi. Toplum Destekli Polis Müdürlüğünün organize ettiği ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, narkotik köpeği ‘Rona' dubaların altına ve bir aracın içerisine saklanan uyuşturucu maddeyi arayarak bulması çocuklardan tam not aldı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ise su sıkarak dubaları devirdi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de yapılan gösteriden çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çocuklara Çevik Kuvvet ekiplerinin giydiği kıyafetler ve kullandığı ekipmanlar tanıtılarak bilgi verildi. Engelli çocuklar polis motorlarına ve araçlarına binip sirenleri çaldılar. Polis ekipleriyle hatıra fotoğrafı çekinen çocuklar, dağıtılan hediyeler ve yemekle unutamayacakları bir gün yaşadı. Eline mikrofonu alan bir çocuk ise arka planda çalan fon müziğiyle şarkı söylerken, etkinliğe katılan çocuklar ve yakınları alkışlarla destek verdi.

Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla, vatandaşların ve çocukların bilinçli bir şekilde eğitilerek topluma kazandırılması için bu tarzda faaliyetlerin sıkça devam edeceği bildirildi.