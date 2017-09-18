Bursa estetikle buluşuyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ‘kalite kenti’ hedefi doğrultusunda özellikle ana arterlerdeki tüm kötü görüntüleri kaldırıp, kente daha estetik bir imaj kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Atatürk Caddesi ile başlayıp, Cumhuriyet Caddesi, Altıparmak Caddesi, İnönü Caddesi, Ovaakça, Mehmet Akif Mahallesi ve T2 hattına cepheli Gençosman’daki binalarda cephe sağlıklaştırma çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın Ankara istikametinden girişini de estetik bir görüntüye kavuşturuyor. Daha önce yeni belediye binası yanındaki Ankara yoluna cepheli binalarda cephe sağlıklaştırma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Gökdere’nin doğusunda kalan binalarda da cephe sağlıklaştırma çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yapılan çalışma ile bina cepheleri daha sağlıklı bir görüntüye kavuşturulurken, dış cephedeki klima ve bağlantı elemanları da ahşap malzemelerle gizlenerek, görüntü kirliliği tamamen ortadan kaldırılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, daha önce yaptıkları uygulamaların, lokal olarak bulundukları bölgelere, genel olarak ise Bursa’ya değer kattığını söyledi. ‘Marka Kent’ Bursa hedefine emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Başkan Altepe, “Bursa her alanda olduğu gibi mevcut yapı stoğu ile de kabuk değiştiriyor. Çarşılarda başlattığımız cephe sağlıklaştırma çalışmaları şimdi tüm ana arterlere yayıldı. Kent girişlerinde bulunan binalardaki çirkin görüntüler bir bir ortadan kaldırılıyor” dedi.