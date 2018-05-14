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14 Mayıs 2018 14:45

Bursa Festivali’nde 57. yıl heyecanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu yıl 57.

Bursa Festivali’nde 57. yıl heyecanı

14 Mayıs 2018 14:45

’si organize edilen ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin programını açıkladı.


Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 57.’si planlanan ‘Uluslararası Bursa Festivali’, 20 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bursa Festivali’nin tanıtım toplantısı Hilton Otel’de yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında, ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin 1962 yılından bu yana gerçekleştirilen bir gelenek olduğunu söyledi. Festivalin Bursa’nın tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan Aktaş, şehirlerin kültür ve sanattan yoksun bir anlayışla kalkınamayacağına işaret ederek, “Kültür ve sanat, dün ile bugün arasına kurulan köprü gibidir. Farklı medeniyetlerin farklı kültürlerin harmanı olan ülkemizin bütün şehirleri, kendilerine özgü değerleri ile öne çıkmakta, sakinlerine ve konuklarına sürekli yeni ufuklar açmaktadır. Geleneksel değerlerin, tarih ve doğa ile bütünleştiği, kültürel hayatın canlılığını sürekli koruduğu şehirlerden biri de Bursa’dır. Bu yıl 57.’sini gerçekleştireceğimiz Bursa Festivali, ülkemizin alanında en uzun soluklu organizasyonudur ve şehrimizin geleneksel coşkusunu yansıtmaktadır” dedi.


Aktaş, “Dünyanın ve ülkemizin en güzide sanatçıları, her yıl olduğu gibi bu yıl da festival aracılığıyla Bursalılarla buluşacak. Festivalimiz, 20 Haziran’da başlayacak, 20 Temmuz’da sona erecek. 7-12 Temmuz tarihleri arasında Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması gerçekleştirilecek. Konserler, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda yapılacak. Festival kapsamında MFÖ ve Bursa Devlet Senfoni Orkestrası, ‘Uzun İnce Bir Yol’ Bir Aşık Veysel Felsefesi, Sümer Ezgü-Suzan Kardeş-Gülay, Elektro Delüx Big Brand, Sertap Erener, Ankara Devlet Opera ve Balesi Despina Vandi, Ümit Besen-Pamela, Emel Sayın-Emre Altuğ, ‘A Passage to Bollywood, Ayo ve Teoman Bursalılarla buluşacak” diye konuştu.


Başkan Aktaş, 7-12 Temmuz tarihlerinde 17 ilçede gerçekleştirilecek olan ‘32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na 27 ülkenin katıldığını belirtti


Bursa’da dolu dolu bir festival programı hazırlandığını ifade eden Başkan Aktaş, etkinliğin gerçekleştirilmesine emek veren BKSTV’yi tebrik etti. Bursalıları programlara katılmaya davet eden Başkan Aktaş, festivalin bütçesinin yaklaşık 3 milyon TL civarında olduğunu söyledi.


BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise ‘Uluslararası Bursa Festivali’nin önemine değinerek, bu yıl organizasyonun 57. yıl gururunu yaşadıklarını söyledi.


Bilet fiyatlarının 18 ile 38 TL arasında değiştiği ‘57. Uluslararası Bursa Festivali’ne katılmak isteyen vatandaşlar, online bilet için 15 Mayıs’tan itibaren biletinial.com adresini ziyaret edebilecek. 21 Mayıs’tan itibaren de Zafer Plaza, Kent Meydanı AVM, Korupark AVM-BKSTV standı, Özdilek-Nilüfer’den, etkinlik günlerinde de Merinos AKKM ve Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu gişelerinden biletler temin edilebilecek.




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