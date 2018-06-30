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30 Haziran 2018 12:53

Bursa Festivali’nde ‘Despina Vandi’ rüzgârı

Bu sene 57’ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali’nde sahne alan Yunan asıllı şarkıcı ’Despina Vandi’, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bursa Festivali’nde ‘Despina Vandi’ rüzgârı

30 Haziran 2018 12:53


Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Bursa Festivali, ‘Despina Vandi’nin konseriyle devam etti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere Bursalılar ilgi gösterdi. Dinleyenleri coşturan Vandi, söylediği şarkılarla sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen ve hayranlarını Türkçe selamlayan ‘Vandi’, sahne şovlarıyla festivale damgasını vurdu.


‘Anaveis Foties’, ‘A Pa Pa’ gibi şarkılarını söyleyen Yunan şarkıcı, sempatik tavırlarıyla ilgi topladı.




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