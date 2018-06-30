Bursa Festivali’nde ‘Despina Vandi’ rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Bursa Festivali, ‘Despina Vandi’nin konseriyle devam etti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere Bursalılar ilgi gösterdi. Dinleyenleri coşturan Vandi, söylediği şarkılarla sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Bursa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen ve hayranlarını Türkçe selamlayan ‘Vandi’, sahne şovlarıyla festivale damgasını vurdu.

‘Anaveis Foties’, ‘A Pa Pa’ gibi şarkılarını söyleyen Yunan şarkıcı, sempatik tavırlarıyla ilgi topladı.