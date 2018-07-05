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05 Temmuz 2018 03:13

Bursa Festivali’nde ’Passage To Bollywood’ Rüzgarı’

Bu sene 57’ncisi düzenlenen ve Türkiye’nin kesintisiz devam eden en eski festivali olma özelliğini taşıyan 57.

Bursa Festivali’nde ’Passage To Bollywood’ Rüzgarı’

05 Temmuz 2018 03:13

Uluslararası Bursa Festivalinde ‘A Passage To Bollywood (Bollywood Geçidi)’ grubu unutulmaz bir akşam yaşattı.


Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 57. Uluslararası Bursa Festivali, ‘A Passage To Bollywood’ konseriyle devam etti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşatan ’A Passage To Bollywood’ grubu,


rengarenk ve gösterişli kostümleri, ritmik dansları ve müzikleriyle otantik Hint kültürünü sahnelere taşıyarak sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.


Hayalini takip eden genç bir köy çocuğunun Mumbai’deki yolculuğu ve rüyalarındaki kadınla zamanla kurduğu ilişkinin kurgulandığı gösteride, Navdhara India Dance Theatre’ın eski ve yeni Bollywood şarkıları eşliğinde 22 dansçı yeteneklerini sergiledi.


Sergiledikleri gösteri ile Bursalıların gönlünü fetheden ’A Passage To Bollywood’ izleyici tarafından büyük alkış aldı.




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