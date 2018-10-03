Bursa Foto Fest devam ediyor

kez kapılarını açan Uluslararası Fotoğraf Festivali'nde Bursalı fotoğraf tutkunları projelerini ustalarla paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve (BUFSAD) iş birliğiyle tertiplenen Bursa Foto Fest, fotoğraf sergisinin yanı sıra fotoğraf sanatına ilgi duyanların çalışmalarını usta isimlere göstererek değerlendirmelerde bulundukları oturumlarla devam etti. Çektikleri fotoğraf karelerini usta fotoğrafçılara göstererek yorumlarını dinleyen Bursalı fotoğrafseverler ayrıca projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor.

Eser değerlendirmelerine Paolo Patrizi (İtalya), Ercan Arslan, Fakhriyya Mammadova (Azerbaycan), Çağatay Göktan, Hari Mahidhar (Hindistan), Fatih Özenbaş, İlyas Göçmen, Mehran Cheraghchi Bazar (İran), Mustafa Bilge Satkın ve Yusuf Aslan katılarak fotoğraf meraklılarının çalışmalarını yakından inceleyerek görüşlerini iletti.