Bursa Foto Fest için geri sayım başladı

‘Ritüller' temasıyla bu sene 8.'si yapılacak olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (Bursa Foto Fest), 28 Eylül ile 7 Ekim 2018 tarihleri arasında fotoğraf tutkunlarını Bursa'da buluşturacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle bu yıl sekizincisi düzenlenen Bursa Foto Fest, ‘Ritüeller' temasıyla 28 Eylül'de kapılarını açıyor. 7 Ekim tarihine kadar sürecek olan festival, binlerce kişiyi fotoğrafın etrafında buluşturacak. Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen Bursa FotoFest, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nden Kamil Fırat'ın küratörlüğünde fotoğraf severleri yine fotoğrafın usta isimleriyle bir araya getirecek. Panel, atölye çalışmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi bir programın yer alacağın festivalde, Magnum Photos'tan fotoğrafın efsane isimlerinden Bruno Barbey ve World Photo'dan Paolo Patrizi de yer alıyor. Çağrılı sergilere bu yıl Fransa, Sırbistan, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, İran, İtalya, Romanya, Şili, Afganistan, Hindistan ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısı 107 sergide yer alan 1500'den fazla fotoğrafla katılıyor. Türkiye'den ise Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Van'da fotoğrafçıların sergileri yer alıyor.

Misafir ülke Hindistan

Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen Bursa Foto Fest, bu sene ‘Hindistan'ı konuk ediyor. Festivale, Studio Anugraha, 18 fotoğrafçının çalışmalarından oluşan Hindistan'daki dini ritueller arasında en büyük olanı, 12 yıl içerisinde 4 mekanda gerçekleşen ve 12 yıl sonra tekrar aynı mekana geri dönen Kumbh Mela Deneyimi projesi ile katılacak. Ayrıca Hari Mahidhar, Cömert Narmada ve Sudharak Olwe, ‘Tanrıçalarıyla Evli Olanlar' sergileriyle ve Neesha Mewada ise seminerleriyle etkinlikte yer alacak. Festival, 28 Eylül 2017 Cuma saat 17.00'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki ‘festival yürüyüşü' ile başlayacak. Aynı gün akşam saat 19.00'da ise Merinos AKKM Fuar Alanı'nda ‘festival açılışı ve yarışma ödül töreni' düzenlenecek.

Foto Fest'in tanıtım toplantısı Gölpark Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanatın, dün ile bugün arasına kurulan köprü gibi olduğunu söyledi. Şehirlerin, kültür ve sanattan yoksun bir anlayışla kalkınamayacağını belirten Başkan Aktaş, Bursa'nın derin bir tarihe ve geçmişe sahip olduğunu hatırlattı. Her şehrin ülkemize ayrı bir değer kattığını ancak ‘Bütün zamanların en güzel şehri' yakıştırmasını Bursa'nın fazlasıyla hak ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Geleneksel değerlerin, tarih ve doğa ile bütünleştiği, kültürel hayatın canlılığını sürekli koruduğu şehirlerden biri de Bursa'dır. Bu sene 8.sini gerçekleştireceğimiz Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, sürekliliği ve her geçen yıl zenginleşen içeriği ile ülkemizin önemli sanat etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Festivalin bugüne gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Şu anda dünya üzerinde Türkiye ile birlikte Fransa, Hindistan, Gürcistan ve İngiltere gibi şehirlerde fotoğraf festivalleri yapılıyor. Son dönemde devletimiz bazı tasarruf tedbirleri aldı. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bazı tasarruf tedbirleri aldık. Ancak Bursa Foto Fest ile alakalı bir tasarrufu düşünmedik. Bunun önemli bir faaliyet olduğunu ve daha da geliştirilebileceğine inanıyorum” dedi.

Merinos AKKM'de düzenlenecek festivalin bu yılki temasının farklı coğrafyalar, farklı kültürler ve farklı hayatlardan yansıyan “ritüeller” olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ritüelleriyle öne çıkan Hindistan'ın Bursa Foto Fest'e konuk olması etkinliğe ayrı bir hava katacak. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki kültürlere ait ibadet, önceden belirlenmiş bazı kurallara göre icra edilen dini ayin ve adet haline gelmiş sünnet, kına eğlencesi, asker uğurlama, tören, kutlama gibi rituellerinde çekilmiş fotoğraflar ile Bursa'da görsel bir şölen yaşanmasını hedefliyoruz. Ayrıca #ritüeller2018 etiketi ile uluslararası instagram yarışması düzenlendi. Katılımcılar ritüelleri anlatan fotoğrafları #ritüeller2018 etiketiyle instagram'a yükleyerek yarışmaya başvurdular. Yarışmaya 26 ülkeden 4319 fotoğraf geldi. Ödül olarak birinciye 3000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL ve 6 adet mansiyona da 500'er TL para ödülünün yanında 10 adet yarışma özel ödülü ve Bursa Foto Fest madalyası verilecek” diye konuştu.

Festival kapsamında 5 sanatçı söyleşisi, 1 konuk ülke oturumu, 2 seminer, 6 fotoğraf gösterisi ve 66 portfolyo değerlendirmesi gerçekleşeceğini anlatan Başkan Aktaş, “Festivalin özelde şehrimizin, genelde ülkemizin tanıtımına katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. İştirakçileri şehrimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İyi programlara ihtiyacımız var. Bursa'nın turizm başlığı altında farklı medeniyetlerin faaliyetlerini icra edeceği buluşmalara da ortamlar hazırlaması gerekiyor. Bursa'nın ciddi altyapısı ve tarihi var” dedi.

“Hindistan Bursa'yı konuşuyor”

Bursa Foto Fest Küratörü Kamil Fırat ise ‘Ritueller' teması üzerine açıklama yaptı. Ritullerin, bir arada yaşamanın ana unsurlarından biri olduğunu belirten Kamil Fırat, giderek tek renge dönüştürülmeye çalışılan dünyada bütün mahalî kültürlerin ayakta tutulabilmesinin önemine değindi. Festivale, fotoğrafın efsane ismi Bruno Barbey'in, yakın coğrafyadan ve Hindistan'dan önemli isimlerin katılacağını aktaran Fırat, “Fotoğrafçıların öneminin ötesinde oradaki kültürün gerçek kodlarıyla ortaya konduğu fotoğrafla karşılaşacağız. O kültürü tanıyan fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar göreceğiz. Türkiye'den ise 50 yıldır yağlı güreş çalışan İlyas Göçmen'in sergisini açacağız. Renkli ve birçok kişinin ilk kez göreceği konulara yer verdik. Hindistan ile iletişimim iyidir. Festivalden dolayı Hindistan'da Bursa konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada Hindistan'daki insanların müthiş ilgisiyle karşılaştık. Bu yüzden festivallerin şehrimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Bursa giderek parlıyor. Eskiden bizler sanatçıları çağırıyorduk. Artık onlar biz festivale gelmek istiyoruz diyor. Festival her sene biraz daha fazla şehre değer katıyor. Daha da iyi olacağına inanıyorum. İnşallah uzun soluklu bir festival olur diye hayal kuruyoruz” diye konuştu.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise 8. Bursa Foto Fest'in hayırlı olmasını diledi. Bufsad Başkanı Serpil Savaş da desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne, Bursa Kent Konseyi'ne, Kamil Fırat'a ve emek veren gönüllülere teşekkür etti. Foto Fest'in bir hayal olduğunu ve bu hayalin 8 senedir sürdüğünü anlatan Savaş, şehrimizin ve ülkemizin tanıtıma katkı sunan festivale katkı sunan fotoğrafçılara da ayrıca teşekkür etti.