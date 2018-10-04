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Bursa Foto Fest'e öğrenciler hayran kaldı

Bu sene 8.

'si yapılan Bursa Foto Fest kapsamında açılan fotoğraf sergisi, başta öğrenciler olmak üzere her kesim tarafından ziyaret ediliyor.


Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle ‘ritüeller' konusunda düzenlenen 8. Bursa Foto Fest, fotoğraf meraklılarını usta isimlerle buluştururken, fotoğraf sergisiyle Bursalıları da ağırlıyor. 12 ülkeden yerli ve yabancı 165 fotoğraf sanatçısının 107 sergisi ve binlerce fotoğraf karesinden oluşan festival alanı, başta öğrenciler olmak üzere her kesimden büyük ilgi görüyor. Her gün farklı farklı eğitim kurumlarının ziyaret ettiği sergi önemli isimlerin çalışmalarını barındırıyor. Merak ettikleri soruları fotoğraf sanatçılarına sorma imkanı bulan öğrenciler, festival anısına kitapçık ve broşürleri imzalatıyor.


Aynı zamanda Bursa Foto Fest'te ‘Kutsalın İzinde' adlı sergisi bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da, Merinos AKKM Fuar Alanı'nı gezerek bilgi aldı.

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