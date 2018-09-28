'Bursa FotoFest'de ‘Ritüeller' ödüllendirildi

Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin ‘Uluslararası Instagram Fotoğraf Yarışması'nda eserleri dereceye giren sanatçılar, ödül sevincini yaşadı.

Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasında gösterilen ve 8. yılında ‘Ritüeller' temasıyla Bursalılarla buluşan BursaFotoFest'e ödüller damgasını vurdu. Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen geleneksel kortej yürüyüşü ile başlayan festivalin ödül töreni, Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuaye alanında gerçekleştirildi. ‘8. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali'nin ‘Uluslararası Instagram Fotoğraf Yarışması'nda Bursa'dan Aygül Öztürk birinci, İran'dan Jaber Gholami ikinci ve Bursa'dan Fatih Özenbaş üçüncü oldu. Yarışmada, Sami Uçan, Abit Kullebi, Hasan Uçar, Ahmet Turan Kural, Pranap Basak ve Özgür Konur da mansiyon ödüllerinin sahibi oldu. Dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

“FotoFest Bursa'ya yakışıyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fotoğraf sanatı ve Fotofest'in değerine işaret ettiği konuşmasında, “Kişiler gelir geçer, ancak şehir bakidir” diyerek, bu yıl 8.'si gerçekleştirilen FotoFest'in gelecek yıllarda da sürdürülmesinden yana olduğunu belirtti. Bursa'nın güzelliklerinin fotoğraflarla geleceğe taşınacağına değinen Başkan Aktaş, “Fotoğraf sanatı, bazen uzun bir metnin anlatacağı hissi, yaşamı, söze gerek kalmadan algılatabilir. Geleneksel değerlerimizin tarih ve doğa ile buluştuğu Bursa'mız, fotoğraf sanatının da en iyi icra edilebildiği, sanatçılara görsel anlamda yoğun malzeme veren bir şehirdir. ‘Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali' bu kente yakışıyor” diye konuştu.

"Konuk ülke Hindistan"

Başkan Aktaş, festivalin sürekliliği ve içeriğiyle Türkiye'nin önemli sanat etkinliklerinden biri haline geldiğini anlatarak, “Dünya'nın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren ve Türkiye'nin ilk uluslararası festivali olan Bursa FotoFest ile 7 Ekim'e kadar farklı coğrafyalar, farklı kültürler ve farklı hayatlardan yansıyan ‘Ritüeller'e tanık oluyoruz. Bu yıl festivalimize ritüelleriyle öne çıkan Hindistan da konuk oldu. Bursa FotoFest, her yıl daha da gelişerek unutulmaz bir etkinliğe dönüştürecektir” şeklinde konuştu.

Festival kapsamında 107 sergide 1500'den fazla fotoğrafın sergilendiğini, ‘#ritüeller2018' etiketi ile düzenlenen ‘Uluslararası Instagram Yarışması'na da 26 ülkeden 4319 fotoğrafın katıldığını söyleyen Başkan Aktaş, sanatseverlerin 5 sanatçı söyleşisi, 1 konuk ülke oturumu, 2 seminer, 6 fotoğraf gösterisi ve 66 portfolyo değerlendirmesini program boyunca izleyebileceğini de dile getirdi.

“Ülkeler arası diyalog gelişiyor”

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da güzel bir festival nedeniyle Bursa'da olmanın heyecanını yaşadığını söyleyerek, “Dostluğun ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir festivaldeyiz. Türkiye ve Hindistan arasındaki diyaloğun, kültürel bir etkinlikle, fotoğraf sanatı aracılığıyla daha da gelişeceğine inanıyoruz” dedi.

"Dünyanın 3. büyük fotoğraf festivali"

İlk günden bu yana festivale yoğun emek veren geçmiş dönem Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, ‘Uluslararası Bursa Fotoğraf Festivali'nin dünyanın 3. büyük fotoğraf festivali olduğunu söyleyerek, kent için değerine dikkati çektiği festivalin sürdürülebilir olmasını diledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, bu yıl festivale Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Sırbistan, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, İran, İtalya, Romanya, Şili, Afganistan ve Hindistan'dan 165 fotoğraf sanatçısının katıldığını anlattı.

Festivalde, yurtdışından sanatçıların yanı sıra Türkiye'den Bursa, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mardin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Van'dan katılan fotoğrafçıların sergileri yer alıyor.