Bursa, gençlerine sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 aylık çalışmalar sonucunda oluşturulan ve 14-29 yaş arası tüm gençlerin bilim, sanayi, kültür ve sanat alanında yetiştirilmesini hedef alan ‘Bursa Gençliği İle Geleceğe Yürüyoruz’ isimli proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve yaptığı hizmetlerle Bursa’yı daha yaşanabilir kılmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Birçok alanda başta kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere toplum sağlığına yönelik kalıcı adımlar atan belediye yönetimi, şimdi de gençlere el uzattı. 14-29 yaş arası okuyan ya da çalışan tüm bireylerin ilgi duydukları ya da tecrübe sahibi oldukları alanlarda yetiştirilmesini, dünyayla entegre hale getirilmesini hedefleyen ‘Bursa Gençliği ile Geleceğe Yürüyoruz’ isimli proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından kamuoyuna açıklandı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapılan basın açıklamasına; Başkan Aktaş’ın yanı sına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Basın ve Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Protokol ve Dış İlişkiler ve Kültür ve Turizm şube müdürleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hazırladıkları Türkiye’ye örnek gençlik modeliyle 14-29 yaş arası bireylerin ’medeniyet bakiyesi temelinde’ milli, manevi ve kültürel değerlerle donanmış şekilde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasını sağlamak istediklerini ifade etti. Projeyle aynı zamanda geleceğin teminatı olan gençlerin kişisel, bedensel, sosyal ve kültürel olarak gelişimlerine katkı koymayı planladıklarını belirten Başkan Aktaş, “Başta lise ve üniversite gençliği olmak üzere okul dışı lise gençliği, çalışan gençlik ve sosyal sorumluluk klasmanında yer alan gençlik, ‘ayrım olmaksızın’ kapsama alanımızda bulunuyor. Bizim modelimiz temel çalışma ve uygulamalar kapsamında etkinlikler, proje grupları, geziler ve kamplardan oluşuyor. Bu konuda hiçbir masraftan kaçınmadık. Her türlü yatırımı yapmaya da hazırız” dedi.

‘Bursa Gençliği İle Geleceğe Yürüyoruz’ projesiyle kültür ve sanat programlarından, seminer, panel, konferans ve sempozyumlara kadar onlarca etkinlik yapılacağını ifade eden Başkan Aktaş, yine proje kapsamında konser, sinema, tiyatro, edebiyat, şiir, şenlik, festival, sportif uygulamalar ve turnuvalar düzenleneceğini söyledi. Gençlerin kentlilik bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların yanı sıra iş hayatı ile ilgili sohbet ve buluşmaların da organizasyon çerçevesinde katılımcıların istifadesine sunulacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Gençlik modelimiz ile ‘medeniyet ve kültür’, ‘Türk dili araştırma ve geliştirme’, ‘milli tarih ve Türk İslam kültüründe bilim’ ve ‘bilim adamları araştırma’ gibi kulüpler kurulacak. Gençlerin manevi ve kişisel gelişimi ile eğitimlerini destekleyen rehberlik uygulamaları gerçekleştirilecek. Türk İslam tarihinde önemi olan külliye, cami ve benzeri mekanlara geziler düzenlenecek. Üniversite ve akademisyenler ile mesleki kişisel gelişim ziyaretleri yapılacak. Sektörlere göre, ulusal marka ve firmalar ziyaret edilecek. Kız ve erkek dağ-deniz kampları organize edilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde, ulusal kamplara entegrasyon sağlanacak” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, ‘Bursa Gençliği İle Geleceğe Yürüyoruz’ projesinin birinci aşama çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Genç Sanat Atölyesi’ni oluşturan müzik ve sinema kulübündeki yeteneklerin ‘Şehitlere saygı, Mehmetçiğe destek’ sloganıyla ‘kamu spotu olarak’ 2 adet müzikal klip hazırladığını belirten Başkan Aktaş, ilk klibin liseli 1000 öğrencinin katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi’nde kayda alındığını ifade etti. İkinci klibin ise 10-65 yaş arası bireylerin iştirakiyle Bursa’nın marka olmuş ‘birbirinden güzel’ mekanlarında çekildiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Gençlik çalışmalarımızı sürekli ve kurumsal olarak icra etmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğümüzü aktif hale getirdik. Bursamızda faaliyet gösteren birçok STK ile bir araya gelerek, neler yapabileceğimizi konuştuk. Eylem planımızı oluşturarak, adım adım ilerlemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilen ve tamamlanmak üzere olan Görükle Gençlik Merkezi’nin proje için seferber edildiğini söyledi. Merkezle Bursa’nın güzide evlatlarına ‘kendilerini rahatlıkla yetiştirebilecekleri’ kaliteli ve işlevsel bir ortam sunmanın gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “İçerisinde kafeterya, ofisler, kütüphane, bilgisayar odası-bilişim atölyesi, müzik salonu, resim ve el sanatları atölyesi, milli manevi sohbetlerin yapılacağı gençlik dîvanı, 280 kişilik sinema, tiyatro ve konferans salonu, eğitim ve brifing salonu, kız ve erkek mescitler, çamaşırhane, fotokopi ünitesi ve halk dansları salonu gibi birçok alanda değerlendirilebilecek imkanlar bulunan gençlik merkezimizi inşallah 1 aya kadar hizmete alıyoruz. Fiziki tüm altyapı tamamlandı. Önümüzdeki eğitim yılında başta üniversiteliler olmak üzere herkes, burayı dolu dolu kullanabilecek” ifadelerini kullandı. Görükle Gençlik Merkezi’nin yanı sıra Merinos AKKM’nin kuzey girişindeki bir alanın da ‘gençlik ofisi olarak’ katılımcılara tahsis edildiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Burası hem Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğümüzün idari ofisleri için hem de ‘lise ve üniversite öğrenci topluluklarının buluşma noktası olacak şekilde’ planlandı” açıklamasında bulundu.

Merinos AKKM’de ‘gençlik çalıştayı’

Başkan Alinur Aktaş, ‘Bursa Gençliği İle Geleceğe Yürüyoruz’ projesi kapsamında 12 Mayıs Cumartesi günü Merinos AKKM Muradiye Salonu’nda gençlik çalıştayının yapılacağını ifade etti. Çalıştayda ‘alanında uzman isimlerin, akademisyen ve bürokratların moderatörlüğünde’ 9 ayrı masada 9 ayrı konu ve temada komisyonların oluşturulacağını, istişare, tespit ve analizlerde bulunulacağını belirten Başkan Aktaş, “Burada eğitim, spor, sanayi, ekonomi, istihdam, kültür sanat, bilim teknoloji, engelliler, milli manevi değerler, medya iletişim, Bursa ve kentlilik bilinci konuşulacak. 3 oturumlu olarak ‘akademik bilimsel sempozyum şeklinde’ gerçekleştirilecek çalıştaya; gençlik faaliyetleri yürüten STK’lar, üniversite birlikleri, üniversite öğrencileri, lise meclis başkanı ve lise gençlik temsilcileri, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilçe belediyeleri gençlik temsilcileri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İŞKUR gibi bürokratik kurum temsilcileri katılacak. Yine Büyükşehir Belediyesi, BTSO ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nden ilgili birim temsilcileri çalıştayda yer alacak” dedi.

Başkan Aktaş, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Bursalı gençleri ‘2 Temmuz-2 Eylül tarihleri arasında’ Karacaali ve Alaçam Gençlik ve İzcilik kamplarında misafir ederek ödüllendireceklerini açıkladı. Karacali Gençlik Kampı’nın 3’er günlük, Alaçam Gençlik ve İzcilik Kampı’nın ise 6’şar günlük dönemler halinde gençleri ağırlayacağını vurgulayan Başkan Aktaş, “Öğrencilerimiz kamplarda yılın yorgunluğunu spor yaparak atacaklar. Akıl ve zihin geliştiren oyunlar, yürüyüşler, ok atma ve at binme gibi sosyal faaliyetler yanında müzik ve resim gibi sanatsal çalışmalarla yeteneklerini gösterecekler. Yeni arkadaşlıklar kurup, yılın kalan zamanında hep beraber olacakları dostluklar inşa edecekler” diye konuştu.

Gelemiç’te gençlik ve doğa şenliği

Başkan Alinur Aktaş, ‘Bursa Gençliği İle Geleceğe Yürüyoruz’ projesi kapsamında 12-13 Mayıs tarihlerinde Keles’in Gelemiç bölgesinde 2. gençlik ve doğa şenliğinin organize edildiğini duyurdu. 2. Gelemiç Gençlik ve Doğa Şenliği’ni ‘doğa sporlarını da içeren kamplı bir organizasyon olarak’ planladıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu organizasyonumuza Bursa’nın kaya tırmanışı sporcuları, bisikletçileri, rafting ve trekking sporcuları, fotoğrafa gönül verenler ve doğasever tüm vatandaşlarımız katılabilecek. Gelemiç Köy Konağı’nda ‘gezek gecesi’nin de düzenleneceği etkinlik, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor fakat programın ulusal ve uluslararası camiaya açılarak geleneksel hale getirilmesi hedeflerimiz arasında. Etkinliğe katılacak tüm doğaseverlerin kendi kamp ekipmanlarını getirmesi gerekiyor. Yeme, içme ve ulaşım, Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Şenliğe katılmak isteyen doğaseverler, kayıtlarını www.bursa.com.tr adresinden yapabilecek” şeklinde konuştu.