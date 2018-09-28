Bursa gerçek meydanına kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi, Bursa'ya 24 saat hareketli olacak yeni bir meydan inşa ediyor. Bursa'nın yeni cazibe merkezi olacak Osmangazi Meydanı kentsel tasarım projesinin ilk etabında yıkımlar tamamlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2 etap halinde hayata geçirilecek projenin ilk etabının temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını açıkladı.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katacak projelerinden olan Osmangazi Meydanı projesi, bilhassa 4 kat otoparkıyla şehrin trafik sıkıntısına büyük ölçüde çare olacak. Son yıllarda çöküntü alanı haline gelen Santral Garaj bölgesi, proje kapsamında yapılan kamulaştırma yıkımlarıyla büyük ölçüde temizlendi. Yıkımların ardından enkazı kaldırılan ve düzenleme yapılan meydan, şu an bile şehrin otopark ihtiyacına cevap vermeye başladı.

Bölgedeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı projesinin detaylarını İHA'ya açıkladı. Şehrin merkezinde 40 dönüm üzerine 24 yaşayan bir meydan inşa edeceklerini anlatan Dündar, bu proje için Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, bütün siyasî partiler ve meclis üyeleri ve vatandaşların görüşünü aldıklarının altını çizdi. Bursa'nın ihtiyacı olan meydana yakın bir zamanda hayata geçireceklerini kaydeden Dündar, “Şehrin merkezinde çok fonksiyonlu bir meydan olacak. Şehir merkezinin yayalaştırılması, araç yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacak bir proje olarak planladık. Bu projenin en zor kısmı kamulaştırma çalışmalarıydı. Bu bölgede 84 adet bina kamulaştırdık ve kamulaştırma bedeli olarak bugüne kadar 145 milyon TL ödedik. İlk etaptaki kamulaştırma yıkımlarını bitirdik. Bundan sonraki süreçte ihalesini yaparak, birinci etabın ilk kazmasını vuracağız, Bursa'mıza hayırlı olsun” dedi.

Projeyle ilgili yaptıkları anketlerde en önemli talebin otopark olduğunu söyleyen Başkan Dündar, “Meydanın altında 4 katlı bin 500 araçlık otopark inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, günün 24 saatini geçirebileceği güzel bir meydan olacak” ifadelerini kullandı.