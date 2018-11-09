Bursa Göç Tarihi Müzesi 4 yaşında

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Kasım 2014'te kent belleğine kazandırılan Göç Tarihi Müzesi 4. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kentin 8500 yıllık göç tarihine ışık tutan Bursa Göç Tarihi Müzesi, 4. kuruluş yıl dönümünde önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. ‘Göçlerle kurulan şehir Bursa' konferansı ilgi gördü. Tarihçi-Akademisyen Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun konuşmacı olduğu konferansa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas, Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik, Özel Mavi Atlas Havacılık Okulu öğretmen ve öğrencileri, Bursa Kültürel Tanıtma Derneği üyeleri ile çok sayıda müze meraklısı katıldı.

Konferans öncesi söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık müzenin kuruluş amacına ilişkin bilgi verdi. Kocabıyık, Bursa'nın Balkanlar, Kafkasya, Kırım ve Orta Asya'da aldığı göçlerin senaryolaştırıldığı Bursa Göç Tarihi Müzesi'nin kentin geçmişten günümüze yansıyan adeta bir aynası olduğunu söyledi. Koleksiyonları, sergileri, ulusal ve uluslararası projeleri ve atölyeleriyle kendisini sürekli yenileyen Bursa Göç Tarihi Müzesi'nin kentin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğuna dikkat çeken Kocabıyık, interaktif düzenekler ve canlandırmalarla müzede Bursa'ya yapılan göçlerin siyasi, sosyal, ekonomik, demografik ve sosyolojik izlerinin gözler önüne serildiğine dikkat çekti. Kocabıyık, “Bursa'daki yoğun demografik hareketliliği ve bu canlılığın getirmiş olduğu kültür ve medeniyeti bilimsel kaynaklarla destekleyip sürekli canlı tutan Bursa Göç Tarihi Müzesi, geniş bir kültürel birikime ayna tutuyor. Bütün hemşerilerimizi 4. kuruluş yıldönümünü kutlayan müzemizi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Göçlerle kurulan şehir Bursa

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise şehrin kuruluşundan bu yana aldığı göçler üzerinden günümüzdeki Bursa'nın nasıl şekillendiğini anlattı. Akçalar mevkiinde bulunan Aktopraklık Höyüğü'nde 8.500 yıl öncesine dayanan Bursa'daki ilk köy toplumunun izlerine ulaşıldığını ifade eden Oğuzoğlu, MÖ. 6.000-5.500 yılları arasına tarihlenen ikinci aşamadaysa, yerleşik düzene geçildiğini söyledi. Bursa'nın kuruluşundan bu yana birçok büyük göçe sahne olduğunu ifade eden Oğuzoğlu, bunlardan birinin de 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrası yaşandığını söyledi. Oğuzoğlu, “Savaş, baskı zulüm ve yıldırma politikaları sonucunda yerlerinden edilen milyonlarca insan geride arazilerini, mülklerini, çocukluklarını kısaca hayatlarının bir bölümlerini bırakmışlar. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı, 1. ve 2. Balkan savaşları, 1. Dünya Savaşı, Cumhuriyet Dönemi, 1989 Soydaş göçü ile doğuda Kafkaslar, kuzeyde Kırım ve batıda Balkanlar'dan büyük göç hareketleri yaşanmıştır. Anadolu'ya yapılan bu göçler, Bursa'yı da etkilemiştir. 93 Harbinden 1989 Soydaş Göçü'ne kadar binlerce insana ev sahipliği yapan Bursa, en son büyük göçünü 1989 yılında 53.000 kişinin Bursa'yı yurt edinmesi ile almıştır” diye konuştu.

Konferansın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık, katılımlarından dolayı Prof. Dr Yusuf Oğuzoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. Konferansın sonunda davetliler müzenin 4. kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı.