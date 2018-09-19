Bursa Günlüğü işgâl yıllarına ışık tutuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını ‘Bursa Günlüğü'nün üçüncü sayısı okurlarla buluştu. Dergi, Bursa'nın Yunan işgâli ve kurtuluşunda yaşananlara ışık tutuyor.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan Bursa Günlüğü, Bursa'nın Yunan işgâlinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümünü kutladığımız bugünlerde ‘İşgâl Yılları' kapak konusu ile yayınlandı. “Kara örtüden al sancağa yeşil Bursa'nın işgâl dönemi”, “Kurtuluş sürecinde Bursa'nın yakılması olayı”, “Mehmet Akif ve Bursa”, “Kızık milislerinin millî mücadeleye vurdukları damga”, “Canip Efe”, “Dağın efeleri ve Çemişgezekli Şehit Binbaşı Kurmay Haydar” ve “Kurtuluş Savaşı, Güven Köyü, Zekeriya Efendi ve Eşkıya Davut” başlıklı makalelerle işgal döneminde yaşananlar, çetecilerin millî mücadeleye verdikleri destek, işgalin Ankara'ya yansıması ve kurtuluş süreci detaylarıyla anlatılıyor. Hun Türk Kurultayından Ata Sporlarına Şenliğine, Bursa'nın tarihi yollarından Uludağ'a kadar birbirinden ilgi çekici konuların yer aldığı Bursa Günlüğü'nün üçüncü sayısına bursagunlugu.com ve bursa.bel.tr adresleri üzerinden de ulaşılabiliyor.