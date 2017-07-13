Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Fotoğraf Atölyesi düzenlendi

Nilüfer Belediyesi ve Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliği ile hükümlülerin tutuklu bulundukları süreç içinde dışarıdaki hayattan kopmamaları için fotoğraf atölyesi düzenlendi. Atölyeye 18 kişi katıldı. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği fotoğraf atölyesi’ne katılan 7 hükümlü ile 11 infaz koruma memuru ve kurum personeli 10 hafta boyunca eğitim aldı. Fotoğraf çekimi hakkında teorik bilgiler alan mahkumlar, sık sık çekimk yaptı. İnfaz koruma memurları ve kurum personeli dış çekimlere katılırken, hükümlüler de Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde fotoğraf çekerek öğrendiklerini uyguladı.

Fotoğraf atölyesine katılan infaz koruma memurları ve kurum personeli atölyenin son günü Gölyazı’yı fotoğrafladı. Hükümlülerin yer almadığı çekimlere Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) hocası Abit Kullebi de katıldı. Gölyazı’nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliğinde fotoğraflar çeken kursiyerler, gün batımını da görüntüleyerek aldıkları fotoğrafçılık eğitimini hayata geçirme fırsatı buldu.