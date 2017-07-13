Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:44

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Fotoğraf Atölyesi düzenlendi

Hükümlülerin topluma kazandırılması için 2016 yılından bu yana sürdürülen “Aralık” projesi çerçevesinde Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen fotoğraf atölyesi, Gölyazı’nın eşsiz güzelliğinde yapılan çekimlerle sona erdi.

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Fotoğraf Atölyesi düzenlendi

13 Temmuz 2017 11:44


Nilüfer Belediyesi ve Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş birliği ile hükümlülerin tutuklu bulundukları süreç içinde dışarıdaki hayattan kopmamaları için fotoğraf atölyesi düzenlendi. Atölyeye 18 kişi katıldı. Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) ve Nilüfer Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği fotoğraf atölyesi’ne katılan 7 hükümlü ile 11 infaz koruma memuru ve kurum personeli 10 hafta boyunca eğitim aldı. Fotoğraf çekimi hakkında teorik bilgiler alan mahkumlar, sık sık çekimk yaptı. İnfaz koruma memurları ve kurum personeli dış çekimlere katılırken, hükümlüler de Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde fotoğraf çekerek öğrendiklerini uyguladı.


Fotoğraf atölyesine katılan infaz koruma memurları ve kurum personeli atölyenin son günü Gölyazı’yı fotoğrafladı. Hükümlülerin yer almadığı çekimlere Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Selahattin Tutkun ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) hocası Abit Kullebi de katıldı. Gölyazı’nın eşsiz tarihi ve doğal güzelliğinde fotoğraflar çeken kursiyerler, gün batımını da görüntüleyerek aldıkları fotoğrafçılık eğitimini hayata geçirme fırsatı buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:21
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!