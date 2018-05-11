Bursa havacılık tarihi bu sergide

Nilüfer Belediyesi, yine çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 1785’ten 1965 yılına kadar Bursa’nın havacılık tarihine damga vurmuş isimlerin hikayeleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açılan sergide halkla buluştu. İlk havacılardan Mehmet Ali Kurçer, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, 18 saati aşkın tek başına havada kalarak dünya rekoru kıran Emrullah Ali Yıldız, ilk Türk uçağı yapan baş tayyareci Vecihi Hürkuş ile daha birçok ismin çok özel hikayeleri, fotoğrafları ile kişisel eşyaları, “Bursa Havacılık Tarihi: Kağıt Uçak Demir Kuş” isimli sergide yer alıyor.

1785 yılında ilk balonun Bursa’ya gelişinden 1914’te Bursa’ya ilk tayyarenin gelişine, ilk hava postasından ilk hava korsan olayı ve 1965 yılında Bursalı Necati Artan’ın ilk akrobasi uçuşuna kadar havacılık tarihinin daha birçok önemli olayı ve isimlerine ilişkin hikayelerin ve kişisel eşyalarının yer aldığı sergi, izleyenleri adeta büyülüyor.

Deniz Dalkılınç’ın proje ve araştırma koordinatörlüğünü yaptığı serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Tayyareci Mehmet Ali Kurçer’in kızı Müzehher Kurçer, Tayyareci Nuri Bey’in yeğeni Ayşen Daver, 1936 yılında Sabiha Gökçen ile uçan Nesrin Özsoy, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer, Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanı Nizamettin Gökgürler, Türk Hava Kurumu Nilüfer Şube Başkanı Yusuf Sabahyıldızı ile Genç Kanatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer Belediyesi olarak havacılık alanında da projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bu kapsamda Fadıllı Havacılık Tesislerimizi hizmete açtık. ‘Uçmak özgürlüktür’ diye bir söz var. Herkesi uçmaya davet ediyorum. Tesislerimizde düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle havacılığı sevdirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tayyareci Mehmet Ali Kurçer’in kızı Müzehher Kurçer, Tayyareci Nuri Bey’in yeğeni Ayşen Daver, 1936 yılında Sabiha Gökçen ile uçan Nesrin Özsoy, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer de, düzenlenen sergi için Başkan Bozbey’e teşekkür ettiler.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sergi alanında oluşturulan model uçak simulatörünü de kullandı.

“Bursa Havacılık Tarihi: Kağıt Uçak Demir Kuş” isimli sergi, 10 Haziran tarihine kadar açık kalacak.