Bursa havacılık tarihi bu sergide hayat buldu

Sergide, havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırmış kişilerin hikayeleri ile kişisel eşyaları da yer alıyor.

Nilüfer Belediyesi, yine çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 1785’ten 1965 yılına kadar Bursa’nın havacılık tarihine damga vurmuş isimlerin hikayeleri, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde açılan sergide halkla buluştu. İlk havacılardan Mehmet Ali Kurçer, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, 18 saati aşkın tek başına havada kalarak dünya rekoru kıran Emrullah Ali Yıldız, ilk Türk uçağı yapan baş tayyareci Vecihi Hürkuş ile daha birçok ismin çok özel hikayeleri, fotoğrafları ile kişisel eşyaları, “Kağıt Uçak Demir Kuş” isimli sergide yer alıyor.

1785 yılında ilk balonun Bursa’ya gelişinden 1914’te Bursa’ya ilk tayyarenin gelişine, ilk hava postasından ilk hava korsan olayı ve 1965 yılında Bursalı Necati Artan’ın ilk akrobasi uçuşuna kadar havacılık tarihinin daha birçok önemli olayı ve isimlerine ilişkin hikayelerin ve kişisel eşyalarının yer aldığı sergi, izleyenleri adeta büyülüyor.

Deniz Dalkılınç’ın proje ve araştırma koordinatörlüğünü yaptığı serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Tayyareci Mehmet Ali Kurçer’in kızı Müzehher Kurçer, Tayyareci Nuri Bey’in yeğeni Ayşen Daver, 1936 yılında Sabiha Gökçen ile uçan Nesrin Özsoy, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer, Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanı Nizamettin Gökgürler, Türk Hava Kurumu Nilüfer Şube Başkanı Yusuf Sabahyıldızı ile Genç Kanatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HAVACILIKTA ÖNEMLİ BİR YERDE OLABİLİRDİK

Sergi açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bugün, bu sergiyle aslında Türk havacılığının gelişmesine öncülük eden, destek veren insanlarımızı anıyoruz. Onlar, havacılık tarihimize altın harflerle yazılan isimler. Uluslararası düzeyde Türk pilotlarının önemli yerlerde olduğunu biliyorsak, bu isimler sayesindedir” dedi. Başkan Bozbey şöyle devam etti: “Eğer o yıllarda yapılanları günümüze kadar getirebilseydik, bugün Türkiye havacılık sanayinde çok önemli bir yerde olabilir, dünyaya uçak satar hale gelebilirdi. Ama ne yazık ki bunu başaramamışız. Bu ülke insanının çok zeki ve çevik olduğunu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Ama değer bilmeme konusunda ne yazık ki bir numarayız.”Nilüfer Belediyesi olarak havacılık alanında da projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bu kapsamda Fadıllı Havacılık Tesislerimizi hizmete açtık. ‘Uçmak özgürlüktür’ diye bir söz var. Herkesi uçmaya davet ediyorum. Tesislerimizde düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle havacılığı sevdirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Tayyareci Mehmet Ali Kurçer’in kızı Müzehher Kurçer, Tayyareci Nuri Bey’in yeğeni Ayşen Daver, 1936 yılında Sabiha Gökçen ile uçan Nesrin Özsoy, Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Başkanı Bahadır Gürer de, düzenlenen sergi için Başkan Bozbey’e teşekkür ettiler.

Konuşmasının ardından sergiyi gezen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sergi alanında oluşturulan model uçak simulatörünü de kullandı. “Bursa Havacılık Tarihi, Kağıt Uçak Demir Kuş” isimli sergi, 10 Haziran tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde izlenime açık kalacak.