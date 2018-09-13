Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni misafiri kırmızı pandalar

Bursa Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri kırmızı pandalar çocukların maskotu oldu.

Kurulduğu 1998 yılında 70 türle ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin tür sayısı kırmızı pandalarla birlikte 121'i buldu. Bin 200 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinin yeni konuğu kırmızı pandalar oldu. İstanbul'dan getirilen 4 ve 5 yaşlarındaki iki dişi sevimli kırmızı panda, çocukların ilgisini çekiyor. Hayvanat bahçesine gelen bir ziyaretçi, “Kırmızı pandayı çok sevdik. Ben daha önce İstanbul'daki hayvanat bahçesinde görmüştüm. Burada tekrar gördüğüm için çok mutluyum” dedi.

Yemekleri tamamen bambudan oluşan pandalar, ön pençeleri ile bambu saplarını kavrayıp, yapraklarını keskin dişleriyle kesiyor. Kırmızı pandalar, günün yarısında faal olup, metabolizmaları yavaş hayvanlar. Yılda bir kez üreyen kırmızı pandaların yaş ortalamaları 10 yıl civarında. İlerleyen zamanlarda Bursa Hayvanat Bahçesi'ne erkek kırmızı pandaların da getirilmesi planlanıyor.