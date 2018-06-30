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30 Haziran 2018 10:39

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni misafirleri gergedanlar

Bursa’da 2’si Avustarya ve 1’i Fransa’dan gelen gergedanlar ziyaretçilerin görücüsüne çıktı.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni misafirleri gergedanlar

30 Haziran 2018 10:39

Yeni gelen gergedanları ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, lemur ve zürafaları eliyle besledi.


Kurulduğu 1998 yılında 70 türle ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi’nin tür sayısı gergedanlarla birlikte 120’yi buldu. Bin 200 hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesini bu yıl itibariyle 750 bin kişi ziyaret etti.



Başkan Aktaş lemur ve zürafaları eliyle besledi


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayvanat bahçesinde incelemelerde bulundu. İlk olarak yılanı eliyle seven Aktaş, daha sonra lemurların yanına gitti. Aktaş, lemuru elleriyle beslerken ortaya renkli görüntüler çıktı. Basın mensuplarının da ilgisini çeken lemurlara Aktaş, meyve verdi. Daha sonra zürafaların bulunduğu bölüme giden Aktaş, onları da elleriyle besledi.



Gergedanlar ziyaretçilerini bekliyor


Öte yandan Avusturya ve Fransa’dan gelen toplam 3 gergedan ziyaretçilerini bekliyor. Gergedanları ziyaret eden Aktaş, “Bugün yeni konuklarımız var. 2 gergedan Avusturya, 1 gergedan Fransa’dan geldi. Bu hayvanların gelen ziyaretçilere zarar vermemesi ve ağırlanması adına konsepti hazırlanmamız gerekiyor. Gergedan barınağımız bin 57 metrekare. 3 bin 620 metrekarede açık alanımız var. Bundan sonraki süreçte burayı güncellemek adına çalışmalarımız olacak. Hayvanat bahçemiz diğer şehirlere de örnek oluyor” diye konuştu.


Hayvanat Bahçesi’ndeki golf aracını da kullanan Aktaş, yetkililerden bilgi alıp, diğer hayvanları da ziyaret etti.




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