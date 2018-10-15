Bursa Hemofili Konseyi Uludağ Üniversitesi'nde toplandı

Bursa Hemofili Konseyi, Brüksel'deki Saint-Luc Üniversitesi Hemostaz ve Tromboz Ünitesinde görev yapan fizyoterapist ve araştırmacı Dr. Sebastian Lobet'in de iştirakiyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapıldı.

Uludağ Üniversitesi Pediatrik Hematoloji BD, Erişkin Hematoloji BD, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Spor Hekimliği AD, Fizyoterapistler, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji BD. ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çocuk Hematoloji'nin iştirakiyle gerçekleştirilen konsey toplantısında, değişik yaş gruplarında farklı eklem sorunları olan 10 hemofili hastası değerlendirildi. Ayak bileği artropatisi olan hemofilik çocuklarda ayak biyomekaniği ile ilgili çalışmalarıyla ödül alan Dr. Sebastian Lobet, konseye sunulan hastalar hakkında yorumlar yaparak, bundan sonraki tedavi süreçleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Bursa Hemofili Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral, konsey toplantısının hem kendileri hem de hastalar açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, Bursa'daki bütün hastaların konseye katılması için hematoloji servislerine başvurmalarını istedi.