Bursa için ‘huzur’ iş birliği

Başkan Recep Altepe, Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Osman Ak’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde Ak’a başarılar dileyen Altepe, Bursa nüfusunun her yıl ortalama 50 bin arttığını, Suriye gibi dış göçlerde bu sayının geçen yıl 70 bini aştığını hatırlattı. Bursa’da gelişme ve büyüme devam ettikçe nüfus artışının da süreceğini ifade eden Recep Altepe, “Ancak Bursa huzura yatkın bir şehir. Huzur bizim için de ön önemli. Huzur olmadıktan sonra her yeri altınla kaplasanız neye yarar. Birinci önceliğimiz huzur. Sizin en büyük yardımcınız Büyükşehir Belediyesi olacak. Sadece huzurun temini için il merkezinde binin üzerinde binayı yıktık. Bunun yanında emniyete olan desteklerimizi de size aktarmışlardır. Ben görevinizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Emniyet Müdürü Osman Ak da, Bursa’nın göze çarpan en büyük meselesinin trafik olduğunu vurgulayarak, “Ancak bu ne bizim ne de sizin tek başınıza üstesinden geleceğimiz bir mesele. Birlikte omuz omuza vererek Bursalıların huzur ve güven içinde yaşayacakları bir ortamı sağlayacağız. Metruk binalar konusu sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin önemli meselesi. Suç ve suçludan arındırma, uyuşturucuyla mücadelede önemli. Hem bu konuda yaptıklarınız hem de emniyete altyapı ve bina desteklerinizi öğrendim” diye konuştu.