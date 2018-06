Bursa İl Dernekleri Federasyonu’ndan Cumhur İttifakı’na destek

Hemşehri derneklerinin bir araya gelerek oluşturduğu Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini kamuoyuna duyurdu. Düzenlenen toplantıda konuşan BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun, "Türkiye’nin üzerinde dahili ve harici birçok oyun oynanmaktadır. Geçmişte Türk, Kürt, Alevi, Sünni, solcu, sağcı, laik, antilaik diyerek birbirine düşürülen, dışarıda ise IMF kapılarında borç dilenen bir ülke konumundaydık. Sağlık sistemi çökmüş, sosyal devlet ilkeleri zedelenmişti. Birçok kamu kurumu dışarıdan gelecek borç parayla maaşları ödemekteydi. Kaos ve istikrarsızlık had safhaya ulaşmıştı. Dünya ekonomileri arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin adı çok gerilerdeydi. Birileri de bu durumdan faydalanarak kirli emellerine ulaşmaya çalışıyordu. Ülke kaynaklarımızı ve doğal zenginliklerimizi kontrol altına alarak ülkemizi geri bırakma hevesine kapılmışlardı. Bir yandan terör örgütleri bir yandan FETÖ denen kirli yapı dış güçlerle kol kola girerek geleceğimize ipotek altına almaya çalışıyorlardı" dedi.

2002 yılında iktidara gelen AK Parti hükümetinin attığı doğru adımlar ve tutarlı politikalar neticesinde tüm bu olumsuzlukların yavaş yavaş bertaraf edildiğini dile getiren Dursun, "Sağlık, ulaşım, demokrasi ve ekonomik kalkınma alanların da yapılan reformlarla ülkemiz adeta Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemi gibi şahlanmaya başladı. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil IMF’ye borç veren, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın ise 6’ncı büyük ekonomisine sahip bir ülke konumundayız. Türkiye’nin bütün bu kazanımlarının devam etmesi, istikrarın sağlanması, ekonominin düzene koyulması ve dünya üzerinde gitgide yükselen Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin payidar kılınması elzem bir konudur. Bunun için Türkiye’nin her bölgesinden her kimliğinden, her kültüründen oluşan ve 35 il derneğini bir çatı altında toplayan BİLDEF olarak dernek başkanlarımızla birlikte 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı desteklediğimizi kamuoyuna saygılarımızla açıklıyoruz" diye konuştu.