Bursa İl Jandarma Komutanlığından "şiddetle mücadele" eğitimi

Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Ali Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Şenol Kalyoncu, Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Filiz Çilingir, Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Sibel Zengin, Bursa Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Sibel Özbudak'ın konuşmacı olarak yer aldığı panele bin 300 kişi katıldı. Panel konuşmacılarının ve tüm astsubay kursiyerlerinin yakasına kadına yönelik şiddete hayır anlamına gelen turuncu renkte kurdeleler takıldı. "Birlikte daha güçlüyüz'' sloganıyla düzenlenen panelde mağdur kadınları güçlendirecek, yaşamını yeniden düzenlemesine yardımcı olacak hizmetlerin neler olduğu ve bu hizmetlere nasıl ulaşabileceği konularında bilgi verildi. Programda, ülkemizin en ücra köşelerine kadar hizmet götüren astsubaylara gittikleri yerlerde mağdur kadınlarla ilgili ne gibi işlemler yapacakları konusunda yol haritası çizildi.