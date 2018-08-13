Bursa İl Jandarmada nöbet değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle ülke genelinde birçok jandarma komutanlığında atamalar gerçekleştirildi. Bursa’da 2016 yılında Tümgeneral Seyfullah Saldık’ın emekli olmasıyla Jandarma ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, tümgeneralliğe terfi ederek Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına tayin edildi

Hacıoğlu’nun yerine ise Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığına son olarak Giresun İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Hacıoğlu ve Saraç, yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak.