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13 Ağustos 2018 09:31

Bursa İl Jandarmada nöbet değişimi

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Erzurum’a atanırken, yerine Giresun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç getirildi.

Bursa İl Jandarmada nöbet değişimi

13 Ağustos 2018 09:31


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle ülke genelinde birçok jandarma komutanlığında atamalar gerçekleştirildi. Bursa’da 2016 yılında Tümgeneral Seyfullah Saldık’ın emekli olmasıyla Jandarma ve Garnizon Komutanlığına atanan Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, tümgeneralliğe terfi ederek Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına tayin edildi


Hacıoğlu’nun yerine ise Bursa İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığına son olarak Giresun İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Tuğgeneral Hakan Saraç atandı. Kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Hacıoğlu ve Saraç, yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak.




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