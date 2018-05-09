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09 Mayıs 2018 15:26

Bursa ile Arua arasında iyi niyet anlaşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uganda’nın Arua bölgesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

Bursa ile Arua arasında iyi niyet anlaşması

09 Mayıs 2018 15:26


Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Arua arasında alınan ortak karar sonrası, mahalli idarelerin güçlendirilmesi ve ihtiyaç hissedilen diğer konular hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması adına işbirliği anlaşması imzalanmasına karar verildi. Ekonomi, ticaret, eğitim, tarım, inşaat ve turizm sektörlerinde karşılıklı etkileşim oluşturulmasını, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini, kültürel, sosyal ve sanatsal ilişkilerin kurulmasını ve Bursa ile Arua arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması için gerekli adımların atılmasını içeren protokol, Bursa’da imzalandı. Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi’nin organizasyonuyla Türkiye’ye gelen heyet, Ankara Yolu’ndaki belediye binasında misafir edildi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokolün hayırlı olmasını diledi. Uganda’yı sadece bir devlet olarak değil kardeş ve dost bir ülke olarak gördüklerini kaydeden Başkan Aktaş, var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni etti. Büyükşehir olarak ‘Arua ile olan ilişkilerin artırılması yönünde’ üzerlerine düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Başkan Aktaş, Bursa’nın sahip olduğu potansiyelle kardeş Uganda halkının yanında olduğunu ifade etti.


Arua Bölge Başkanı Debele Peter Paul ise gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Bursa’nın özellikle sanayide var olan gücünü bildiklerini, bundan yararlanmak için heyecan duyduklarını söyleyen Paul, imzaladıkları anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.


Başkan Alinur Aktaş, günün anısına misafirlerine Bursaspor atkısı, BUSMEK kursiyerlerince dokunan ve Bursa’nın değerlerini içeren ipek tablo ve yine çiniden el yapımı Yeşil Türbe maketi hediye etti. Arua Bölge Başkanı Debele Peter Paul da Başkan Aktaş’a Uganda’dan doğal bal, hasır ve şekerlik takdim etti.




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