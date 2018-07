Bursa ile iş birliği için sıraya girdiler

BTSO’nun Ticari Safari Projesi kapsamında Gana’dan Kanada’ya Rusya’dan İran’a kadar 50’ye yakın ülkeden gelen yaklaşık bin alıcı, Bursalı firmalarla iş birliği yaparak, ilk siparişlerini vermeye başladı. Rusya’dan gelen Sergey İliyev, 10 senedir bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ticaret yaptığını söyledi. Bursa’ya birçok kez geldiğini ve her seferinde Bursalı firmalarla işbirliği yaptığını ifade eden İliyev, “Bursa, sahip olduğu tarihi, kültürel ve üretim tecrübesiyle her anlamda muhteşem bir şehir. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe de Bursa’nın potansiyelinin farkındayım. Bu fuarda çok fazla firma ile görüşme yaptım. Bursa’da her coğrafyaya hitap eden ürün bulabiliyorum. Junioshow, direkt üretici ile bizi buluşturuyor. Avrupa kalitesinde ürünler çok uygun fiyatlarla satılıyor. Bu ziyaretimde birçok sipariş vererek ülkeme döneceğim” dedi.

Cezayir’den gelen Abdurrezzak Bouhamidi, Bursa’ya hem ticaret hem de turizm anlamında sürekli geldiğini ifade ederek, fuarın kendisi için verimli geçtiğini vurguladı. Bursa markasına Cezayir’de özel bir ilgi olduğunu ifade eden Bouhamidi, “Bursa kumaşı dünyada 1 numara. Cezayir’de müşterilerimin tercihi her zaman Bursa ürününden yana. Benim tek tercihim Bursa olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Gana’dan gelen iş kadını Regina Kululi, 10 yıldır Gana’da 0-16 yaş arası konfeksiyon ürün ticareti yaptığını söyledi. Bursa’nın bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Kululi, Junioshow Fuarı için kendisine gönderilen bir davetiyenin Bursa ile ticaretin kapısını araladığını kaydetti. Kululi, “Bursa’da bütün ürün gamına aynı anda ulaşabiliyorum. Daha önce Çin’den alışveriş yapıyordum. Bursa ile ticarete başladıktan sonra Çin ile alışverişimi bitirdim. Artık tercihim Bursa.” ifadelerini kullandı.

BTSO Meclis Üyesi ve Sektör Temsilcisi Mesut Okyay, Junioshow Fuarı’nın sektörün ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ederek, “Fuar boyunca stantlarımız oldukça kalabalık. Üretim yapan bir sektör var. Fuarda satışlarımız oldukça iyi. Kanada’dan İngiltere’ye kadar alıcılarla görüşmeler yaptık. Fuarda yeni müşteriler de kazandık. Bu organizasyon sektörümüze büyük hareketlilik kazandırıyor” dedi.