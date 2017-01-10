“Bursa ipeği” sergisi açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa İpeği yeniden canlanıyor.

İpeğin canlandırılması çalışmaları çok aşamalı bir süreci içeriyor. Süreç kapsamında ipekböcekçiliği yapan köylüleri destekleyen, eski ipek fabrikalarını çalışır hale getiren, ilçelerde üretim atölyeleri açan ve Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’ni şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bu yoğun temponun ardından ulaşılan sonucu ve elde edilen ürünleri Bursalılarla paylaşıyor.

Kozasından ipliğine, kumaşından son ürününe Bursa’da yeni bir ipek çağı başlıyor. ‘Bir şehir, Bin emek; Bursa İpeği’ adlı ipek ürünleri sergisi, 17 Ocak Salı tarihinden itibaren Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde izlenime sunuluyor. Serginin açılışı, 17 Ocak Salı günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.