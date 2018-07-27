Bursa ipeği zirveye çıktı

Büyükşehir Belediyesi, kent belleğindeki değerleri gelecek nesillere aktarma çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ projesi çerçevesinde Umurbey İpek Üretim Merkezi’nde yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık ve İnegöl ilçelerinde kurulan ipek dokuma tezgâhlarında BUSMEK kursiyerleri tarafından üretilen halı ve kumaşlar da Bursa ipeğinin yaşatılıp tanıtılmasına katkı sağlıyor. Uludağ oteller bölgesinde faaliyetlerini sürdüren ‘Zirve Harirhane’ de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı hâline geldi. BUSMEK ipek üretim ve tasarım kursunu başarıyla tamamlayan Sevim Çakmak, burayı ziyaret edenlere ipek kozasından nasıl ip çekildiğini ve ipek halıların nasıl dokunduğunu anlatıyor. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nde kursiyer olmasının ardından zirvede halı dokumaya başlayan Çakmak, ayrıca uluslararası festivaller, sergiler ve fuarlarda Bursa’nın somut olmayan kültürel mirasının elçiliğini yapıyor.