Bursa ipeğinin Avrupa yolculuğu Kozahan'da teşhir ediliyor

Bursa'da Osmanlı dönemindeki ipek ticareti yeniden canlandırıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi, “Kozadan İpeğe Bursa Kozahan'dan Avrupa'ya” adı altında tarihi yeniden canlandırdı. Orhangazi Parkı'nda yapılan "koza alım günü" büyük ilgi gördü. İpeğin kozadan ürüne dönüşümünü yakından inceleyen vatandaşlar, eski kültürün yeniden canlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurulan sergileri ve uygulama alanlarının ilgi gördüğünü belirten Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, “2018 yılı AB tarafından kültürel miras yılı ilan edildi. BTSO bünyesinde AB Bilgi Merkezi, 1997 yılından bu yana toplumun tüm kesimlerine AB konusunda bilgi veriyor. Çeşitli faaliyetler yürütüyor. Türkiye'nin kültürel miras envanterinde yer alan ipekçilik konusunda faaliyet gösteriyoruz. AB Bilgi Merkezi'nin Bursa ve bölgemizde yaptığı tüm çalışmalar son derece değerli” diye konuştu.

Bu festivalle birlikte vatandaşların ipeğe ve kozaya dokunduğunu ve onu hissettiğini belirten Ünal, "Bursa'daki dağ yörelerinde 16 tane nokta tespit ettik. Buralarda terk edilmiş okulları kullanır hale getirdik. Buralara tezgahlar yerleştirdik. Teyzelerimizi ve ablalarımızı tezgahların başlarına oturtturduk. Yanlarında da genç nesillerimizi yetiştirdik. Biz yaptığımız ürünleri dut bahçesinden başlayıp, kumaşa ve halıya kadar taşıyoruz. İlgi çok yüksek, Avrupa'nın birçok yerine gönderiyoruz. Bursa'nın soy ismi olan ipeği daha iyi yerlere getirmek için herkesin çaba göstermesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çocukken koza yetiştirdiklerini belirten vatandaşlar, bu gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin ve ürünlerin tekrar canlandırılması gerektiğini söyledi. İpek böceği ile ilk fotoğraf sergisinde karşılaştıklarını belirten gençler ise, “Kozanın nasıl işlendiğini gördük. İpeğin nasıl halı ve kumaş olduğunu şahit olduk. Bunun gibi kültürlerimizin ve miraslarımızın korunması gelecek nesiller için çok önemli. Doğal ürünlere dokunmak insana huzur veriyor” dedi.

Söz konusu etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği ve Bursa İpekçiliğini Geliştirme Derneği (BİGDER) iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.