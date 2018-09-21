Bursa iş dünyası 'Gücümüz Eşitliğimiz' panelinde buluştu

Bursa'da 'Gücümüz Eşitliğimiz' panelinde kadın istihdamıyla ilgili örnek uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Global Compact Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu Eş Başkanlığını yürüten Yeşim Tekstil ile BUSİAD ve BUİKAD koordinatörlüğünde oluşturulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu örnek bir uygulamaya daha imza attı. BUSİAD Evi'nde gerçekleştirilen panele Bursa iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin yanı sıra, çeşitli sivil toplum örgütü yöneticileri de katıldı. Panelin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, kadının iş dünyasına katılım oranın artmasının, sadece karlılığı değil aynı zamanda değer oluşumunu da arttırdığına işaret etti. Kadın çalışan sayısının az olduğu firmalarda performansın ve karlılığın ilgili iş dalındaki ortalamaya göre düşük seyrettiğini belirten Türkay, “Hükümetlere önemli görevler düşüyor. Kızların iyi bir eğitim almalarını sağlayarak, kadın haklarını destekleyen kanunlar çıkararak, hamilelik izninde finansal destek vererek, çocuk bakımında kamusal kolaylıklar getirerek, hatta ailenin iki ferdinin de çalıştığı durumlarda vergisel avantajlar getirerek kadın desteklenmelidir. Kadınların ev işlerindeki sorumluluğu da başka bir engel. Kadının iş hayatında yükselmesinde toplumun birçok ögesine görev düşüyor. Bu en başta kanun yapıcılardan başlayıp, toplumun kendisinin görüş değişikliğine, en son kadınların kendilerine kadar uzanıyor.” diye konuştu.

Kendi içlerinde gerçekleştirdikleri çalışmaların dışına çıkarak tüm kamuoyuna açık olacak şekilde ilk etkinliğe imza attıklarını belirten BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı İpek Yalçın, “Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gereği. Bu bağlamda, üretim faktörleri arasında yer alan kadın iş gücünün yok sayılması ya da atıl kalması ekonomik kayba yol açacaktır. Kadınların iş gücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması; tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli bir etken olacaktır. Hep söylediğimiz gibi kadınlar bu ülkenin değerlendirilmeyen doğal kaynakları” dedi.

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ise, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefinin sosyal ve ekonomik kalkınmaya en fazla katkı yapan hedefler arasında yer aldığını vurgulayarak, “Yapılan araştırmalar 2025'e kadar kadın ve erkeklerin ekonomiye eşit katılımının küresel gayri safi yurt içi hasılasına 28 trilyon dolar katma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Global Compact Türkiye'de bizler, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmak için öncelikli olarak Türkiye iş dünyasında WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri)'in yayılması için çaba gösterdik. Şimdi 276 imzacı ile WEPs'te birinci sıradayız. Ancak bu sadece bir taahhüt, şirketlerimizin taahhütlerin ilerisine geçmeleri ve ilkeleri tüm oluşturdukları değer zincirine yayabilmeleri için eğitim, proje ve iş birlikleri geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların Türkiye genelinde yayılması ve Kadının Güçlenmesi Bursa Platformunun diğer illere örnek olması için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.