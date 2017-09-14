Bursa iş dünyası hedeflerine BTSO liderliğinde koşuyor

İş dünyası temsilcileri yeni dönemde de Türkiye’ye model projelerin devam etmesi için Burkay’a destek verdiklerini ifade etti.

Kent ekonomisinin çatı kuruluşu BTSO, Bursa iş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşlarını ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Ersan Özsoy, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Osman Arslan, DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk ve BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ile yönetim kurulu üyelerini misafir etti.

DOSAB Başkanı Ersan Özsoy, 128 yıllık geçmişe sahip BTSO’nun Türkiye’nin en önemli ticaret ve sanayi odalarından birisi olduğunu vurguladı. BTSO’nun Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamına güç katan çok sayıda merkezi DOSAB’ta hayata geçirdiğini kaydeden Özsoy, DOSAB’lı sanayicilere katkılarından dolayı BTSO’ya teşekkür etti. BTSO ile DOSAB arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesini istediklerini söyleyen Özsoy, “Bursa için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Burkay liderliğinde odamız 4 yıl boyunca büyük hizmetlere imza attı. Yeni seçim sürecinde de Burkay başkanlığındaki ekibin Bursa ve Türkiye ekonomisinin gelişimi için proje ve hizmet üretmeye devam etmesi önemli. Bu süreçte DOSAB olarak her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Gürses, Bursa’nın Türkiye’nin en önemli üretim ve ihracatçı kentlerinden birisi olduğunu söyledi. BTSO’nun kente kazandırdığı projelerle Türkiye’ye rol model olduğunu ifade eden Gürses, “Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun performansı takdire şayan. Ekim ayı içerisinde planlanan seçimde İbrahim Başkanımızı ve ekibini bir kez daha aday olarak görmeyi arzu ediyoruz. MÜSİAD Bursa Şubesi olarak başkanımızla omuz omuza çalışmayı ve ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ hedeflerine katkılarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. BTSO’nun çalışma yapısı ve temposu Bursa’ya yeni ve özel projeleri kazandırmaya devam edecek. Hep birlikte çalışmaya ve Bursa’ya güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜMSİAD Bursa Şube Başkanı Osman Arslan, BTSO’nun Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari ve Ur-Ge gibi çok sayıda projeyi hayata geçirerek, başarıyla uygulamaya koyduğunu söyledi. Özellikle yurt dışı fuar organizasyonları, firma ziyaretleri ve işbirliği platformlarının Bursa iş dünyasının ufkunu açtığını kaydeden Arslan, “Burkay ile birlikte hayata geçen projeler, ekonomiye büyük fayda sağladı. Odamızın öncülüğünde iş dünyamızı heyecanlandıran çok önemli çalışmalara imza atılıyor. BTSO’nun Bursa ekonomisine değişim ve dönüşüm kazandıran projelerinden oldukça memnunuz. Bursa’da özellikle son 4 yılda tarihe geçen projeler uygulanmaya başlandı” dedi.

DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, BTSO’nun Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli yatırımları faaliyete geçirdiğini belirterek, “Odamızın Bursa ekonomisini ayağa kaldıran projelerinden DOSAB’lı iş adamları olarak faydalanıyoruz. BUTEKOM, MESYEB, BUTGEM ve model fabrika çalışmalarının DOSAB’da yer alması sanayicimize ve bölgemize güç katıyor. Özellikle BUTEKOM, sektörlerimizin gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. Bu merkezlerden firmalarımızın daha aktif bir şekilde yararlanmaları adına çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

“Sektörümüz BTSO ile daha güçlendi”

BEKSİAD Başkanı Halil Atalay, Bursa bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün son 4 yılda en verimli dönemini yaşadığını söyledi. BTSO’nun hayata geçirdiği projelerle Türkiye’ye rol model olduğunu ifade eden Atalay, “Sektörümüz başta Junioshow, Ur-Ge ve kümelenme projeleriyle üretim ve ihracatta gücüne güç kattı. BTSO ile omuz omuza kentimizin ekonomisini ve sektörümüzün potansiyelini güçlendiriyoruz. Firmalarımız, BTSO’nun çalışmalarıyla daha iyi noktaya geldi. Sektörümüze ve iş dünyamıza kattığı vizyon için Başkanımıza sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda sektör olarak kazanmış olduğumuz bu vizyonun artarak devam etmesi adına Başkanımız ve ekibinin her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek isterim” diye konuştu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla Bursa’nın sanayi ve ticaretteki dönüşümüne liderlik ettiklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi Bursa’yı, ‘Ortak Akıl’ vizyonuyla birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacak adımlar attıklarını dile getiren Burkay, “Bursa, bu başarılara ortak aklın gücüyle ulaştı. Kentimiz yeni hedeflerine de bu örnek birliktelik sayesinde ulaşacaktır. Bursa için hayata geçirdiğimiz projelere destek veren tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Zaferin cephanesi üretimdir anlayışıyla şehrimiz ve ülkemiz için üretmeye, istihdam kazandırmaya ve yeni markalar oluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemiz gelecek hedeflerine Bursa gibi şehirlerin yüksek performansı ile ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.