Bursa iş dünyası istikrardan yana

BTSO tarafından son 4 yılda hayata geçirilen projelerle Bursa ekonomisinin önemli bir dönüşüm süreci yaşadığını vurgulayan iş dünyası temsilcileri, yeni dönemde de bu sürecin devam etmesi adına yola İbrahim Burkay’la devam edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

“BTSO, sektörlerimizi harekete geçirdi”

PERDER Bursa Şubesi Başkanı Haşim Kılıç, perakende sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve istihdamına büyük güç kattığını söyledi. BTSO ile birlikte sektörün gelişimine büyük katkı sağladıklarını ifade eden Kılıç, özellikle Başkan İbrahim Burkay’ın perakende sektörünü harekete geçiren adımlara imza attığını ifade etti. BTSO’nun gerçekleştirdiği fuar organizasyonları ve Perakende Sektör Konseyi’nin sektör oyuncularını harekete geçirdiğini belirten Kılıç, “BTSO öncülüğünde bütün sektörlerimize önemli bir dönüşüm sürecine girdi. Üyelerimiz BTSO’nun çalışmalarından oldukça memnun. Özellikle sektör konseyimiz ile firmalarımız sektörlerinin geleceği için beraber kararlar alma kültürü kazandı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay ve ekibinin çalışmalarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kazanımlar kaybolmasın”

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu İcra Heyeti Başkanı Burhan Sayılgan ise son 4 yıllık süreçte Bursa iş dünyasının BTSO önderliğinde önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi. Bu kazanımların kaybolmaması adına mevcut Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı destekleme yönünde karar aldıklarını açıklayan Sayılgan, “2013 yılında gerçekleşen seçimler öncesinde İbrahim Burkay, ‘Yalnızca İbrahim Burkay kazansın düşüncesiyle bana oy verecekseniz ben sizin oylarınızı istemiyorum. Ancak bu kentin ve BTSO’nun bir değişime ve dönüşüme uğraması gerektiği inancına sahipseniz oylarınızı benim için kullanabilirsiniz’ demişti. Geride kalan 4 yıllık süreçte kendisi bu değişim ve dönüşümü başardı. Biz, yeni dönemde bu kazanımların kaybolmaması ve kazanımlara yenilerinin eklenmesi adına kendilerine desteklerimizi iletiyoruz. İnşallah el birliğiyle yeni dönemde Bursa iş dünyası çok daha iyi işler başaracaktır” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde BTSO öncülüğünde başlatılan Arakanlı müslümanlara yardım kampanyasına da değinen Sayılgan, “Arakan’daki zulüm uzun süredir devam ediyordu ancak dünyanın gündemine gelmemişti. Tüm dünyanın sırt çevirdiği bu zulüm karşısında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devreye girerek burada yaşanan zulmü dünya gündemine taşıdı. BTSO da başlattığı nakdi yardım kampanyasıyla, iş dünyasına bir kez daha öncülük etti. Bu kampanya dolayısıyla Başkanımıza ve BTSO Yönetim Kurulumuza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

“Yol haritalarımız hükumetimizle birebir aynı”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği destek ziyaretlerinin, doğru yolda ilerlediklerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bursa iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmek için çaba harcadıklarını belirten Başkan Burkay, 2013 yılının Mayıs ayından bu güne Bursa’nın kaydettiği gelişimin ortada olduğunu söyledi. BTSO olarak belirledikleri yol haritalarının devlet tarafından belirlenen politikalarla birebir örtüşüyor olmasının bu gelişimdeki en önemli etken olduğuna dikkat çeken Burkay, “İş dünyasının milletinin, devletinin yolundan ayrı gitmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bizler de göreve gelmeden önce uzun yıllar üzerinde çalıştığımız projelerimizi, görevi devralmamızla beraber teker teker hayata geçirdik. Devletimiz uzay, havacılık ve savunmada atılım gerçekleştirme hedefi doğrultusunda çalışırken biz de GÖKMEN projemizi devreye aldık. Devletimiz sanayide yüksek teknolojili üretimin payını artırmayı hedeflerken biz de TEKNOSAB’ın temellerini attık. İşte tüm bunlar BTSO’yu örnek bir kurum haline getirdi” dedi.

Bursa iş dünyasından gelen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Burkay, çıraklık dönemini başarıyla tamamladıklarını ve Bursa iş dünyası için çalışmaya aynı kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.