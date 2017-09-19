Bursa İş Dünyası Paris’te Tekstil Sektöründe Yeni Trendleri Belirliyor

Üyelerinin ihracatını artırmaya yönelik önemli adımlar atan BTSO, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında üyelerini dünyanın önde gelen fuar organizasyonlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. 3 yılda BTSO organizasyonuyla 115 ayrı fuar organizasyonunda ziyaretçi ve katılımcı olarak yer alan BTSO üyeleri dünyanın moda başkenti Paris’te düzenlenen Premiere Vision ve Texworld Fuarlarına çıkarma yaptı. Kapılarını açan Texworld Fuarı’nda BTSO üyesi 40 kişilik heyet incelemelerde bulundu. Türkiye’den 90 firmanın stant açtığını fuarda 35 Bursalı firma da ürünlerini ziyaretçilere sundu. Ayrıca Avrupa Komisyonu işbirliği ile fuar alanında düzenlenen ve yaklaşık 200 yabancı firmanın katılım sağladığı ikili iş görüşmelerinde yerini alan BTSO üyesi firmalar, yeni işbirliklerinin de yollarını aradı.

4 yılda çok önemli fuar organizasyonları düzenlendi

Texworld Fuarı BTSO Heyet Başkanı Bayram Uçkun düzenlenen iş gezisinin firmalar adına oldukça faydalı olduğunu ifade etti. Firmaların gerek fuar ziyaretiyle gerekse de düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını belirten Uçkun, “Bu tür fuar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonları sektörlerimiz ihracatını artırıyor. Odamız KOSGEB’in de destekleriyle birlikte üyelerine sağladığı desteklerle 4 yıldır çok önemli fuar organizasyonları gerçekleştirildi. Bu tür organizasyonlar kent ve ülke ekonomimize büyük katkılar sunuyor. Önümüzdeki dönemde de Başkanımız İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulumuzun örnek çalışmalarıyla birlikte bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Heyet Başkanı Bayram Uçkun, Premiere Vision Fuarı’na da BTSO üyesi yaklaşık 50 kişilik bir heyetin katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.

İhracatımızı artırma fırsatı yakalıyoruz

Texworld Fuarı’nda katılımcı olarak yer alan Kükrer Tekstil Firması sahibi Ali Serdar Kükrer, fuar organizasyonları sayesinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğini her zaman hissettiklerini söyledi. Fuarlar sayesinde ürünlerini dünyaya tanıtarak ihracatlarını artırma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Kükrer, “Bu tür uluslararası organizasyonlarla ürünlerimizi dünyaya tanıtıyoruz. Rusya başta olmak üzere İngiltere Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkeye ihracatımız var. İhracat hacmimizi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Sekötörümüzün gelişiminde fuarların rolü büyük

Son 10 yıllık süreçte tekstil sektörünün önemli yerlere geldiğini ifade eden fuar katılımcısı Bünyem Tekstil Firması sahibi İsmail Pekayla, “Uzakdoğu, Pakistan ve Tayland gibi ülkeler tekstil sektöründe önemli işler yapmaya başladı. Ancak bizim ürün kalitemizi yakalamaları çok zor. Sektörümüzün bu gelişiminde fuar organizasyonlarının büyük önemi var. Fuarlar sayesinde şu anda yaklaşık 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. BTSO’nun fuarcılık çalışmalarında çok büyük katkısı var. Etkinlik süresince her zaman yanımızda bizlerle birlikteler. Bu durumdan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

Erkek giyiminde lacivert modası

Yaklaşık 10 yıldır Texworld fuarında stant açtıklarını söyleyen Erşat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Er, fuarda erkek giyiminde siyah yerine lacivert ve gri renklerin tercih edildiğini söyledi. Ekose ve çizgili kumaşların trendinin yükseldiğini ifade eden Er, yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.

BTSO heyeti, KOSGEB ve BTSO’nun desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Texworld ve Premiere Vision Fuarları ziyaretlerinin yanı sıra Paris Türk Ticaret Odası Başkanı ve yetkilileriyle de bir araya gelerek Fransa’daki ticaret ortamı hakkında fikir alışverişinde bulunacak. Fuara katılan Bünyem Tekstil Firması Sahibi İsmail Pekayla, "Fuarlar insanların ufkunu açıyor. Son 10 yıllık süreçte Türk tekstili önemli yerlere geldi. Bunda fuar organizasyonlarının büyük bir önemi var. Şu an 20-25 firmaya ihracat yapıyoruz. Bunlarda fuarların önemi büyük. Uzakdoğu, Pakistan, Tayland gibi ülkeler de tekstil sektöründe önemli işler yapmaya başladı. Ancak bizim üretim kalitemizi yakalamaları çok zor.