Bursa iş dünyası Paris’te yeni trendleri belirliyor

Üyelerinin ihracatını artırmaya yönelik önemli adımlar atan BTSO, Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında üyelerini dünyanın önde gelen fuar organizasyonlarıyla buluşturmayı sürdürüyor. 3 yılda BTSO organizasyonuyla 120’ye yakın fuar organizasyonunda yer alan BTSO üyeleri, dünyanın moda başkenti Paris’te düzenlenen Premiere Vision ve Texworld fuarlarına çıkarma yaptı. Pazartesi günü kapılarını açan Texworld Fuarı’nda BTSO üyesi 40 kişilik heyet incelemelerde bulundu. Türkiye’den 90 firmanın stant açtığı fuarda 35 Bursalı firma da ürünlerini ziyaretçilere sundu. Ayrıca Avrupa Komisyonu işbirliği ile fuar alanında düzenlenen ve yaklaşık 200 yabancı firmanın katılım sağladığı ikili iş görüşmelerinde yerini alan BTSO üyesi firmalar, yeni iş birliklerinin de yollarını aradı.

Texworld Fuarı BTSO Heyet Başkanı Bayram Uçkun, düzenlenen iş gezisinin firmalar için faydalı olduğunu ifade etti. Firmaların gerek fuar ziyaretiyle gerekse de düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakaladığını belirten Uçkun, “Bu tür fuar ve ikili iş görüşmeleri organizasyonları sektörlerimiz ihracatını artırıyor. Odamız KOSGEB’in de destekleriyle birlikte üyelerine sağladığı desteklerle 4 yıldır çok önemli fuar organizasyonları gerçekleştirildi. Bu tür organizasyonlar kent ve ülke ekonomimize büyük katkılar sunuyor. Önümüzdeki dönemde de Başkanımız İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulumuzun örnek çalışmalarıyla birlikte bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu. Heyet Başkanı Bayram Uçkun, Premiere Vision Fuarı’na da BTSO üyesi yaklaşık 50 kişilik bir heyetin katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 10 yıldır Texworld Fuarı’nda stant açtıklarını söyleyen Erşat Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Er, fuarda erkek giyiminde siyah yerine lacivert ve gri renklerin tercih edildiğini söyledi. Ekose ve çizgili kumaşların trendinin yükseldiğini ifade eden Er, yabancı firmaların göstermiş olduğu ilgiden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Küresel Fuar Acentesi Projesi çerçevesinde BTSO tarafından düzenlenen iş gezisine KOSGEB de önemli destek sağlıyor. KOSGEB tarafından proje kapsamındaki organizasyona katılan firmaların ulaşım, konaklama, tercümanlık, rehberlik ve fuar giriş ücretleri için yüzde 50 oranında yakın ülkeler için 3.000 TL, uzak ülkeler için ise 5.000 TL’ye kadar destek veriliyor.