Bursa iş dünyasından ekonomiye ‘güven' mesajı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ilçe ve oda borsaların katılımıyla düzenlenen ‘Ortak Akıl Buluşmaları'nın 16'ncısı İnegöl'de gerçekleştirildi. Üretim ve ihracata dayalı büyüme modelinin Türkiye'de artık zorunlu hale geldiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız. Kriz çığırtkanlarına inat yatırımdan, üretimden ve istihdamdan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İnegöl'ün önemli turizm merkezlerinden olan Oylat'ta organize edilen '16. Ortak Akıl Buluşması', İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. İlçe oda-borsa yönetim kurulu ve meclis başkanları ile BTSO Konsey Başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bu toplantıların hedeflerine emin adımlarla yürüyen ve ortak taleplerini ahenk içinde dile getiren bir Bursa algısı oluşturduğunu söyledi. Ülke olarak son 5 yılda çok önemli kırılma dönemleri yaşadıklarını kaydeden Başkan Burkay, "Türkiye'de yaşanan sert rüzgarlara rağmen yolumuzdan ve hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Bursa, TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve model fabrika gibi tarihi nitelikteki projelerin hayata geçirildiği lider bir şehir olurken, tüm ekonomik parametrelerde de ülkemizin moral ve motivasyon kaynağı olmayı başardı. Ülkemizin ve Bursa'mızın geleceğine en yüksek katkıyı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Burkay, döviz merkezli ekonomik saldırılarla birlikte özel algı politikaları yürüten kriz çığırtkanlarına inat, yatırımdan, istihdamdan ve üretimden asla vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. "Bursa, yine tek ses ve tek yürek olarak, gelecek hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam edecektir" diyen Burkay, şöyle konuştu:

"Ekonomi yönetimimiz, finans ve bankacılık sektörleriyle birlikte reel sektörü de kapsayan düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bununla birlikte iş dünyamızla istişare edilerek hazırlanan ve dengelenme, disiplin ve değişim kurgusuyla hazırlanan yeni ekonomi programından da umutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kamu özel sektör omuz omuza verip Türkiye'ye olan inancı diri tutarak, daha önceki kriz dönemlerinde olduğu gibi bu darboğazdan da güçlenerek çıkacaklarını kaydeden Burkay, "Bunun da anahtarı milli ekonomi ve yerli üretimdir. Yenişehirimizden Karacabeyimize, Orhangazimizden İnegölümüze kadar tüm üretim merkezi ilçelerimizle beraber Bursa'yı ortak aklın gücüyle parlak bir geleceğe taşıyacağız. Bizler kendimize, kentimize, hükümetimize ve milletimize inanıyoruz, güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Burkay, büyük başarılarının temelinde istişare ve birlikte hareket etme kültürü bulunduğunu ifade ederek, sayısı 23'e çıkan BTSO Sektör Konseylerinde ilçe oda ve borsaların yer almasını hedeflediklerini kaydetti. Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde Ur-Ge Projesi kapsamında Kasım'da düzenlenecek gıda alım heyeti için ilçe oda ve borsalardan katılım beklediklerini de sözlerine ekledi.