Bursa iş dünyasından Tayland çıkarması

Makine - metal sektöründe Asya kıtasının en büyük fuarı olan Metalex 2017, Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenleniyor. Yaklaşık 900 firmanın stant açtığı ve 100 bini aşkın profesyonel tarafından ziyaret edilmesi beklenen fuara Bursa iş dünyası da 20 kişilik heyetle katıldı. Sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı bulan BTSO üyeleri, fuar ziyaretlerinin yanı sıra ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bursa iş dünyası ayrıca Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdeviren Akgün’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Heyet başkanı Hasan Gürses, Bursa iş dünyası olarak küresel pazarlardan daha fazla pay almak istediklerini söyledi. BTSO olarak 4 yıl önce Küresel Fuar Acentesi projesini hayata geçirdiklerini belirten Hasan Gürses, bu süreçte 130’dan fazla yurt dışı iş gezisi organizasyonu düzenlediklerini ve bu fuarlara 5 bini aşkın BTSO üyesini taşıdıklarını ifade etti.