Bursa iş dünyasının ihracat seferberliği sürüyor

Bursa iş dünyasının dış ticaret hacmini güçlendiren adımlar atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) ihracat seferberliği bütün hızıyla sürüyor.

Üyelerini farklı sektörlerde dünyanın en önemli fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam eden BTSO, firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına da büyük katkı sağlıyor. 41 binden fazla üyeye sahip BTSO, Küresel Fuar Acentesi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürütülen Ur-Ge Projeleri kapsamında şimdiye kadar 160'a yakın yurt dışı programı düzenledi. 40 ayrı ülkeye gerçekleştirilen ihracat seferlerine ise 6 bine yakın iş insanı katıldı.

BTSO'nun ihracat odaklı projeleri Eylül ayında doludizgin devam etti. 2018 yılının ilk 7 aylık döneminde 30'a yakın yurt dışı programına imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, eylül ayında takvimine aldığı 11 ayrı yurt dışı programını da başarıyla tamamladı. Fransa'dan Amerika'ya, Almanya'dan Kazakistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen etkinliklerde yer alan BTSO üyeleri önemli işbirliklerinin temellerini atarak, Bursa'ya döndü.

Eylül ayında tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Meclis Başkanı Ali Uğur'un başkanlığında Paris'te düzenlenen Premiere Vision ve Texworld Fuarı ile Türk-Fransız Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Otomotiv sektörü temsilcileri BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan'ın başkanlığında Almanya'da düzenlenen Automechanika Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Mobilya üretiminde büyük tecrübeye sahip olan Bursalı firmalar, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses başkanlığında Çin'de gerçekleştirilen ‘Furniture Fuarı'nı ziyaret etti. Gıda sektöründe faaliyet gösteren BTSO üyeleri Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur ve Haşim Kılıç başkanlığında Rusya'da düzenlenen ‘World Food Moscow Fuarı'nı, mermer sektöründe faaliyet gösteren BTSO üyeleri ise İtalya'da düzenlenen Marmomac - Cersasie 2018 Fuarı'nı inceledi.