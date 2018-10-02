Bursa itfaiyesi AB desteğiyle dijital dünyada

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve itfaiyecilerin meslekî eğitimlerini dijital ortam üzerinden yapmalarına imkân sağlayan Digi-FİRE Projesi, Avrupa Birliği'nden 172 bin 594 Euro hibe almaya hak kazandı.

Bursa'da 28 itfaiye grubunda 112 araç ve 585 personelle hizmet veren ve 64 istasyonda 50 traktör tankeri, 12 itfaiye aracı ve 655 kişiyle gönüllü itfaiyeciliği başarılı bir şekilde uygulayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hazırladığı proje ile AB'den destek almaya hak kazandı. Kabul edilen proje, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklandı. Muvazzaf ve gönüllü İtfaiyeciler İçin Dijital Destek” (Digi-Fire) (Digital Support for Volunteer Firefighters) adlı proje, 2018 Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Programı dahilinde 130 proje arasından kabul edilen 22 proje arasına girmeyi başardı.

Türkiye, Almanya, İspanya ve Romanya'nın dahil olduğu 7 ortak kuruluşun bulunduğu Digi-FİRE projesi ile faal olarak görev yapan itfaiyecilerin ve gönüllü itfaiyecilerin meslekî eğitimlerinin e-öğrenme yöntemi ile ekonomik, hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve katılımcı ortakların çalışmaları ile yürütülecek projeye AB'den 172 bin 594 Euro hibe sağlanırken, 2 yıl sürecek olan projeye Bursa'dan 1200 toplam ise 125 bin itfaiyecinin iştirak etmesi planlanıyor.