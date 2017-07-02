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02 Temmuz 2017 10:25

Bursa itfaiyesine taze kan

Nüfusu 3 milyona ulaşan Bursa’da, itfaiye teşkilatı hem araç, hem de personel takviyesiyle güç kazanıyor.

Bursa itfaiyesine taze kan

02 Temmuz 2017 10:25

300 civarında personeli, 100 de aracı bulunan Bursa Büyükşehir Beledesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bir yandan araç filosunu büyütürken. diğer yandan personel sayısını da artırıyor. Kiralanan 28 su tankeri hizmete başladı. 5 yaş şartı aranan tankerlerin şoförlüğünü ise mevcut personel yapıyor. 60’ı meslek liselerinin itfaiye bölümü mezunu, 30’u da itfaiyecilik meslek yüksek okulu olmak üzere 90 yeni itfaiye erinin tayini ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak. Halen 12/24 vardiya sistemiyle çalışan Bursa itfaiyesi yeni personel atamasıyla bir hayli rahatlayacak. Bir çok kentte itfaiyeciler 24/48 vardiya sistemiyle çalışıyor.


Özellikle bütünşehir uygulamasıyla mücavir alanı genişleyen şehirde, birçok ilçede itfaiye teşkilatında hem personel, hem de araç sıkıntısı sebebiyle bir dizi aksaklıklar yaşandığı iddia ediliyordu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin talimatıyla harekete geçen yetkililer, araç ve personel takviyesi yoluna gitti. Geçtiğimiz günlerde kiralama yöntemiyle 28 su tankerini bünyesine katan Bursa Büyükşehir Beledesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 40 adet itfaiye yangın söndürme tankerini satın almak için 5 Temmuz günü ihaleye çıkıyor. İhaleyi kazanan firma 45 gün içerisinde 40 adet itfaiye aracını İtfaiye Dairesi Başkanlığı park sahasına telim edecek.


Yerli firmalar desteklenecek


Zafer Mahallesi Ankarayolu Caddesi’ndeki Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında yapılacak ihale şartnamesindeki bazı ifadeler şöyle: "İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında yüzde 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye teklif verecek olanların 200 TL karşılığında ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhale, Kanununun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır"




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